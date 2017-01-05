İhracatımız 2015 yılına göre dengede kapandı Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, "Geçen yıl ihracatımız 2015 yılına göre dengede kapandı. Dış ticaret açığımız yüzde 11,7 geriledi, ihracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 71,8'e yükseldi." dedi.

Bakan Nihat Zeybekci, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi ile geçen yılın aralık ayı ile 2016'ya ilişkin ihracat rakamlarını değerlendirdi.

Zeybekci, 2017'nin geçen yıla göre daha dengeli bir yıl olacağına işaret ederek, bu yıl Türkiye'nin bölgesinde de işlerin daha iyiye gitmeye başlayacağı bir yıl olmasını beklediklerini belirtti.

Küresel ekonomideki zayıf büyüme performansının küresel ihracatı da olumsuz etkilediğini dile getiren Zeybekci, 2015 yılında kıymet bazında yüzde 13,5'lik sert gerileme kaydeden toplam ihracatın, 2016'nın 10 ayında yüzde 4 gerilediğini anlattı.

"Ekonomi yukarı yönlü ivmesini sürdürüyor"

Bakan Zeybekci, 2009 yılının son çeyreğinden 2016'nın üçüncü çeyreğine kadar kesintisiz büyüyen Türkiye ekonomisinin, çevre ülkelerdeki siyasi gelişmeler ve 15 Temmuz darbe girişimine rağmen makroekonomik göstergelerdeki yukarı yönlü ivmesini sürdürdüğüne işaret etti.

Geçen yılın üçüncü çeyreğinde Türkiye ekonomisinde yüzde 1,8 daralma görüldüğünü anımsatan Zeybekci, şöyle konuştu:

"TÜİK'in son aydaki hesaplama yöntemiyle ilgili değişikliğinin de etkisiyle yaşandığına inanıyoruz. Yoksa sıfıra yakın bir değer bekleniyordu ama böyle yüksek bir daralma beklenmiyordu. 2016'nın son çeyreğiyle ilgili yeni hesaplama yöntemine göre beklentimiz pozitif yönde, daha yukarıda gerçekleşecek. Diğer taraftan ihracattaki artışların, ihracatın büyümeye pozitif katkı vermesini de bunun içine koyacak olursak, son çeyrekle ilgili beklentimiz yukarıda gerçekleşecek. Orta Vadeli Program hedefini de kolaylıkla tutturacağımızı hesaplıyoruz."

"Miktar bazında ihracat yüzde 3 arttı"

Zeybekci, makroekonomik veriler ışığında 2016 yılında dış ticaret verilerine ilişkin de şunları kaydetti:

"Geçen yıl ihracatımız 2015 yılına göre dengede kapandı. Bu, küçük bir düşme, yüzde 0,8 seviyesinde bir düşmeyle kapandı. İthalatımızda yüzde 4,2 seviyesinde bir düşme yaşandı, 200 milyar doların altına düştü. 2016 itibarıyla toplam dış ticaret hacmimiz 341,2 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Dış ticaret açığımız yüzde 11,7 geriledi, ihracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 71,8'e yükseldi. 2016 yılında miktar bazında ihracatın 2015 yılına kıyasla yüzde 3 seviyesinde arttı. Ama tabii ki bir mazeret yaratmak veya 'Düştük ama bir sorun bakalım niye düştük?' gibi bir anlayışla bunları söylemiyorum. Tüm dünyada yaşanan gelişmeler ışığında bizde de aynı gelişmeler yaşandı."

İhracatta 2017 yılında ilk aylardan itibaren artışın devam edeceğine inandığını dile getiren Zeybekci, ihracatçıya verdikleri desteklerde heyecanlarını hiç kaybetmediklerini, bu konuda en cesur kararları aldıklarını söyledi.

Zeybekci, geçen yıl ihracatçıların gerçekleştirdikleri başarının her türlü takdirin üzerinde olduğunun altını çizerek, Türkiye'nin son 3 yıldır dış ticaret açığını da daraltmayı başardığına dikkati çekti.

"2016'da diriliş destanı yazıldı"

Zeybekci, 2016 yılının bütün olumsuzluklara rağmen Türkiye için bir başarı destanı olduğunu belirterek, bu yılda dik duruş ve diriliş destanının yazıldığını kaydetti. Spekülatif girişimlere hiçbir zaman pabuç bırakmadıklarının altını çizen Zeybekci, söylediklerinin arkasında durduklarını belirtti.

"Enflasyon rakamları yüksek"

Konuşmaların ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Zeybekci, 2016'da ihracatın 142,6 milyar dolar olduğunu, geçici olan bu rakamlara ilişkin Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK), son düzeltmesini yapacağını belirtti.

Zeybekci, aralık ayı ve yıllık enflasyona ilişkin bir soruya, "Rakamlar yüksek. Aralık enflasyonu beklentilerin üstünde. Ama 2017 ile ilgili Orta Vadeli Programdaki enflasyon hedefimizde bir sapma olmayacağını düşünüyoruz." yanıtını verdi.

AA

