İhracatın 5 milyar dolara ulaşmasını hedefliyoruz

Yaklaşan oda seçimleri öncesinde yeniden adaylığını açıklayan Ticaret Odası Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, düzenlediği basın toplantısı ile yeni dönemdeki hedeflerini açıkladı.

Başkan Mahmut Hiçyılmaz’ın Radisson Blu Hotel’de düzenlediği toplantıya yerel ve yaygın medya temsilcileri katıldı.

Oda yönetimi olarak göreve geldikleri günden bugüne kadar titiz ve hassas bir şekilde çalışma yaptıklarını dile getiren Hiçyılmaz, “Yeni dönemde ilkleri başarma adına birçok proje hazırladık. İnşallah bunları hayata geçirerek hem kentimiz hem de ülkemiz ekonomisine katkıda bulunmaya devam edeceğiz” dedi.

Yapılacak olan seçimde adaylığını açıklayan ve seçilmeleri durumunda yapacakları icraatları anlatan Başkan Hiçyılmaz, üyelerin faydasına olan projelerinin olduğunu belirtti.

“Ticaret Üniversitesi kuracağız”

En önemli projelerden birisinin Ticaret Üniversitesi kurmak olduğunu belirten Başkan Hiçyılmaz; ““Bugün Türkiye’de örnekleri olan Ankara’da, İstanbul’da ve İzmir’de ticaret üniversiteleri varken ticaretin beşiği diye adlandırdığımız ve ticaret denilince ilk akla gelen şehir olan Kayseri’de ticaret üniversitesinin yapılması noktasında gayretler göstereceğiz. Kayseri Ticaret Odası üyelerine ve topluma faydalı çalışmalar yapan, yürüttüğü faaliyetlerle ilgili her konuda ulusal ve uluslararası alanda başarılı olmayı kendisine vizyon edinmiş bir kurumdur. Odamız bu özelliğini 4. Nesil Kent Üniversitesi olarak adlandırdığımız bu projemiz ile güçlendirerek sürdürecektir. Bu proje Türkiye’de bir ilk olacak ve geçmiş dönemde Abdullah Gül üniversitesi ile yapmış olduğumuz protokol var." diye konuştu.



"Fuar imkanı sağlayacağız"



“Tüm üyelerimizi yurt dışına çıkmalarını ve yurt dışında fuarlara katılmalarını teşvik edeceğiz.” diyen Hiçyılmaz şunları söyledi:

“2016 yılında Kayseri’den yapılmış olan ihracatın sadece 1.5 milyar dolar olduğunu düşünürsek ve Türkiye’deki iller bazında 12. Sırada olduğumuza bakarsak bu ihracatın Kayseri’nin potansiyeli bakımından yetersiz olduğunu ve daha fazla ihracat yapabilme potansiyelimizin olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bu proje kapsamında 2 önemli başlık altında yürütülecek olan çalışmalar ile 2023 yılında ilimiz ihracatının 5 milyar dolara ulaşması hedeflenmektedir. Önümüzdeki 4 yıllık dönemde her bir üyemizin bir sefer yurt dışı fuarlarını ziyaret etmeleri halinde uçak bileti bedelinin tamamını ödeyeceğiz. Yurt dışındaki fuarlarda her bir üyemizin stant açması mümkün olamayabilir. Kayseri Ticaret Odası olarak açacağımız şemsiye stantları ile üyelerimizin pazarladıkları malları tanıtmaları bakımından kendilerine imkan sunacağız."

Başkan Hiçyılmaz, oda seçimlerinin 41 meslek komitesinin katılımıyla 1 Ekim-30 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirileceğini, aidat yatırmayanların oy kullanamayacağını sözlerine ekledi. Seçimlerde ayrıca vekalet ile oy kullanımı da yapılamayacak.

Haber-Foto: Ramazan KARAKUŞ