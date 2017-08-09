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İhracatın artması ekonomiye canlılık kattı

Sanayi Odası (KAYSO) Meclis Başkanı Abidin Özkaya, ihracatın artması ile birlikte ekonomik canlanmanın arttığını, bunun da ekonominin geleceği açısından çok olumlu olduğunu söyledi.

İhracatın artması ekonomiye canlılık kattı
Kayseri reel sektör temsilcileri Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil’in de katıldığı kahvaltılı toplantıda bir araya gelerek, Kayseri’nin 2017 ekonomik gidişatı hakkında görüş alış verişinde bulundu. Toplantıya Meclis Başkanı Abidin Özkaya ile birlikte Meclis Başkan Yardımcısı Mehmet İlgü de katıldı.

Toplantıda görüşlerini dile getiren KAYSO Meclis Başkanı Abidin Özkaya, “15 Temmuz’dan sonra bankaların reel sektörle ilgili bir takım olumsuz algıları olmasına rağmen, banka müdürleri ile bu algıları telafi edici görüşmeler yapılarak, bir takım yanlış değerlendirmelerin önüne geçilmiştir. Özellikle ihracatın büyümeye olan katkısı, ekonominin geleceği açısından çok olumlu olmuştur. Devletimizin verdiği desteklerle ihracatın artacağını, buna paralel olarak da ekonomik canlanmanın artarak devam edeceğini düşünüyoruz. Ülkemizin gelişip kalkınması adına gayret eden tüm sanayici ve işadamlarını tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz” diye konuştu.
Toplantıda, devletin verdiği KGF, İŞKUR, ORAN, KOSGEB gibi ekonomik desteklerle 2017 yılında ekonomide ciddi bir toparlanmanın olduğu ve toparlanmanın önümüzdeki aylarda da devam edeceği yönünde görüş birliğine varıldı.
Kurum Haberi
 
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