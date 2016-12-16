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İhracatta e-faturaya geçiş süresi uzatıldı

Mal ve yolcu beraberi eşya ihracı kapsamında fatura düzenleyen mükelleflerin e-faturaya geçmeleri için belirlenen süre 1 Temmuz 2017'ye uzatıldı.

İhracatta e-faturaya geçiş süresi uzatıldı
Mal ve yolcu beraberi eşya ihracı kapsamında fatura düzenleyen mükelleflerin e-faturaya geçmeleri için belirlenen süre 1 Temmuz 2017'ye uzatıldı.
Maliye Bakanlığının "Vergi̇ Usul Kanunu Genel Tebli̇ği̇nde Deği̇şi̇kli̇k Yapılmasına Dai̇r Tebli̇ği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, e-fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerden, Katma Değer Vergisi Kanunu uyarınca mal ihracı ve yolcu beraberi eşya ihracı (Türkiye'de ikamet etmeyenlere KDV hesaplanarak yapılan satışlar) kapsamında fatura düzenleyecekler, bu faturalarını 1 Temmuz 2017'den itibaren e-fatura olarak düzenleyecek. Söz konusu tarih daha önce 1 Ocak 2017 olarak belirlenmişti.
Ayrıca söz konusu mükellefler istemeleri halinde faturalarını 1 Ocak 2017'den itibaren e-fatura olarak düzenlemeye başlayabilecek. Bu kişiler, 1 Temmuz 2017'ye kadar matbu (Kağıt veya e-Arşiv) fatura da düzenleyebilecekler.
AA
 
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