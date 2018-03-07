İlçelerde ekolojik tarıma geçiliyor

Avrupa Birliğince sözleşme makamı olan Merkezi Finans İhale Biriminin denetim ve kontrolünde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının faydalanıcı kurum olduğu ‘İklim Değişikliği Alanlarında Ortak Çabaların Desteklenmesi Projesi’ kapsamında; İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile Kapadokya Organik Tarım Üreticileri Birliği Derneği ortaklığında, ‘Kayseri’nin Ekolojik İlçeleri Projesi’ başlatılacak. Sekiz ay sürecek olan projede, ilçe ve köylerde halkın iklim değişikliği, organik tarım uygulamalarına dair farkındalık eğitimleri ve uygulama çalışmaları yapılacak. Bu kapsamda belirlenen çiftçilere organik nohut tohumu dağıtılacak, tarla günü, çiftçi gezisi iyi tarım uygulamaları gerçekleştirilecek, 200 adet organik tarım kitapçığının hazırlanması sağlanacak.

Proje kapsamında bugüne kadar, Yahyalı Merkez, Dikme ve Yerköy’de; Yeşilhisar ilçesi Merkez, Derbentbaşı, Güzelöz, Başköy ve Kavak Mahallelerinde; Melikgazi Yeşilyurt ve Kocasinan Cırgalan Mahallelerinde organik tarımın iklim değişikliğinin azaltılmasına olumlu etkileri, organik sebze ve baklagil tarımı gibi konularda bir günlük eğitimler yapıldı; proje tanıtımı ile ilgili hazırlanan 3 bin 500 afiş ve posterin dağıtımı gerçekleştirildi.

İHA

