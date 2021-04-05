İLK 10 İÇİN ADAYIZ

Alperen Murat üretimdeki sıkıntıların çözülmesi halinde Türkiye’deki en yüksek ihracata sahip 10 il arasına girebileceklerini belirtti: “Kayseri, ülke ekonomisinin temel taşlarından bir tanesidir. Açıklanan rakamlarda da yükselen bir ekonomi görüyoruz. Ülke rakamlarında ihracatta %17,3 artış varken Kayseri’de %20,8 gibi bir yüzdeye ulaşmış durumdadır. Bu da Kayseri’yi biraz daha ön plana çıkarmaktadır. Ancak bu minvaldeki rakip illere baktığımızda %35’lere varan artışlar olan iller var. Bizim bu farkı kapatabilecek altyapımız mevcut. Üretim ve lojistikteki sorunları çözerek 5 yıllık bir plan ile ilk 10 için ciddi bir aday oluruz.”

İLK ADIM LOJİSTİK

ASKON Kayseri Başkan V. Alperen Murat, “Türkiye gelişmekte olan bir ülke. Bu gelişimi kolaylaştıracak ilk adım lojistiktir. Bu bize bir seviye atlatır. Ülkemizin en önde gelen sanayicileri ile görüştüğümüzde ilk dile getirilen husus lojistik oluyor. Bilhassa bizim gibi iç kesimlerde olan iller denizyolu hususunda ciddi sorunlar yaşıyor. Konteyner bulmak zor, paketlemede yenilikçi olmak zor. İkinci sıkıntımız ise hammadde problemleri. Hammaddeleri doğrudan ihraç etmek yerine bunu malzeme haline dönüştürerek göndermemiz gerekiyor. Bu durumda gücümüzü artıracaktır. Üçüncü husus ise ülkemizdeki pandemi yasaklarıdır. İş dünyasında bu durum olumsuz bir ortam oluşturmaktadır. Bu durum orta ve uzun vadede halka yansıyacaktır. İş insanları elinden gelen fedakârlığı yapmaktadır. Bu durum yasaklarla değil daha makul ölçüler ile çözülmelidir” şeklinde konuştu.