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İmalat sanayisi WIN EURASIA Metalworking'de buluşuyor!

WIN EURASIA Metalworking, 9-12 Şubat 2017 tarihleri arasında Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde imalat sanayisini buluşturuyor.

İmalat sanayisi WIN EURASIA Metalworking'de buluşuyor!
 
Bu yıl 22.'si  düzenlenen WIN Eurasia Metalworking, Metalworking Eurasia, Surface Treatment Eurasia ve Welding Eurasia fuarlarını bir araya getirecek. Ziyaretçiler, birbiriyle doğrudan ilişkili 3 fuarın sinerjisi ile sac işleme teknoloji zincirinin tamamına tek bir çatı altında ulaşma şansı elde edecek. 9 ülkeden 368 katılımcının 11.000 m2 alanda yeniliklerini sergileyeceği fuara Almanya ise hükümetlerinin desteği ile pavilyon katılımı sağlayacak.
 
Açılış töreninde Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitçi’de bir konuşma yapacak.
 
Kurum Haberi
 
 
 
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