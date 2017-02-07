İmalat sanayisi WIN EURASIA Metalworking'de buluşuyor!



Bu yıl 22.'si düzenlenen WIN Eurasia Metalworking, Metalworking Eurasia, Surface Treatment Eurasia ve Welding Eurasia fuarlarını bir araya getirecek. Ziyaretçiler, birbiriyle doğrudan ilişkili 3 fuarın sinerjisi ile sac işleme teknoloji zincirinin tamamına tek bir çatı altında ulaşma şansı elde edecek. 9 ülkeden 368 katılımcının 11.000 m2 alanda yeniliklerini sergileyeceği fuara Almanya ise hükümetlerinin desteği ile pavilyon katılımı sağlayacak.



Açılış töreninde Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitçi’de bir konuşma yapacak.



Kurum Haberi





