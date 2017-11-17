İMSAD Anadolu Buluşmaları Kayseri’de düzenlendi 

Sektörün sorunlarını ve çözüm önerilerini görüşmek üzere ilimize gelen İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı Ferdi Erdoğan ve dernek üyeleri ilk olarak Vali Kamçı’yı ziyaret etti. Sürdürülebilirlik, enerji verimliliği, atık yönetimi ve akıllı fabrikalar gibi konularda deneyimlerini ve iyi uygulama örneklerini paylaşmak için Kayseri’ye gelen İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı Ferdi Erdoğan ve dernek üyelerini makamda kabul eden Vali Kamçı, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.







Yönetim Kurulu Başkanı Ferdi Erdoğan ise kendilerini kabul eden Vali Kamçı’ya teşekkür ederek, çalışmaları hakkında bilgi verdi.







Ziyaretten sonra Vali Kamçı ve İMSAD yöneticileri ‘Anadolu Buluşmaları’ kapsamında dördüncüsü Kayseri’de düzenlenen ve sektörün sorunlarının konuşulacağı ‘Paylaşım Günleri: Sanayide İyi Uygulamalar’ başlıklı etkinliğe katıldı.

Vali Kamçı, burada yaptığı konuşmada, Kayseri’nin ekonomisi, sanayisi ile ön plana çıktığının altını çizerek, İlimizin sanayi alanındaki alt yapısını ve potansiyelini daha da geliştirmek için bugün gerçekleştirilecek toplantının olumlu neticeler ortaya çıkaracağı kanaatinde olduğunu belirtti.







Kayseri’de, 3 Organize Sanayi Bölgesi, 13 Küçük Sanayi Sitesi, 1 Serbest Bölge ve 1 Teknoloji Geliştirme Bölgesinin bulunduğunu belirten Vali Kamçı, şöyle devam etti:

“Organize sanayi bölgelerimizde faaliyet gösteren yaklaşık 1.300 firmada, 70 bin işçi istihdam edilmektedir.Kayseri Serbest Bölgemizde bulunan 97 firmada ise yaklaşık 4 bin kişi istihdam edilmektedir.2016 yılında 1,5 milyar ihracat ve 1,5 milyar ithalat gerçekleştiren İlimizin dış ticaret hacmi 3 milyar dolardır.İlimizin ve Ülkemizin ekonomik anlamda kalkınması için üretimin önemi büyüktür.Bu nedenle sanayimizi geliştirmeli, özellikle teknoloji yoğun ürünlerin üretimine öncelik vererek kar marjımızı yükseltmeliyiz.”







Yönetim Kurulu Başkanı Ferdi Erdoğan yaptığı konuşmada, yurt genelindeki sanayiciler ve paydaş kurumlarla bir araya gelmek amacıyla bu toplantıları düzenlediklerini belirterek, Türkiye İMSAD olarak her platformda sektörün gelişimi için çalıştıklarını vurguladı.

Konuşmaların ardından etkinlikte, ‘Karbon salımını azaltmak için yaratıcı çözümler’, ‘Sanayide enerjimizi verimli kullanıyor muyuz?’, ‘Fabrikalarımız ne kadar akıllı?’ ve ‘Döngüsel ekonominin neresindeyiz?’ başlıklı konular tartışıldı.

İHA