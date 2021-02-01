İNCESU OSB SINIRLARI AŞIYOR Kayseri İncesu Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Baktır, 1996 yılında kurulan İncesu OSB’nin son 10 yılda önemli büyüme sağladığını belirtti.

Üretim ve inşaatı devam eden parsel sayısının 100’ü geçtiği bölgede yatırım yapılan parsel alanı toplamının ise 3 milyon m2’ye yaklaştığını belirten Başkan Ali BAKTIR, 2021 yılında büyümenin hız kazanacağını söyledi.



4. BÖLGE TEŞVİK SINIFINDA YER ALIYOR.

Ali BAKTIR İncesu OSB’de yatırıma başlamak için yoğun talep üzerine 3. kez genişleme kararı aldıklarını, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının taleplerini uygun görerek kurduğu Yer Seçim Komisyonunun 26 Ocak’ta toplanıp ilgili kurumlardan olumlu görüşlerin alındığını belirterek şöyle devam etti. İncesu OSB 2020 yılında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ilçe bazlı bölgesel teşvik uygulamasına gidilmesi ve İncesu OSB’nin 4. Bölge teşvik kapsamına girmesinden sonra yatırım talepleri hız kazandı bunun neticesinde toplam alanımızı 8 milyon m2’den 12,5 milyon m2’ye çıkarma kararı aldık. Şu anda bölgemiz alan sıralamasında Türkiye genelinde ilk 15 OSB içerisinde yer alıyor. Diğer taraftan bölgemizde arsa bedelinin de uygun olması nedeniyle taleplerin çoğaldığını görüyoruz. Hali hazırda sektörünün en büyük firmalarının yatırımlarının olduğu bölgemizde yeni talepler de yine sektöründe Türkiye’nin en büyük firmalarından geliyor.



%16 BÜYÜME SAĞLADIK

2020 yılında elektrikte %11 büyüme ile 55,4 milyon kWh yıllık tüketim rakamına ve doğalgazda ise %16 büyüme ile 9,1 milyon m3 tüketim rakamına ulaşarak bir önceki yıla göre artış sağladıklarını belirten Başkan Ali BAKTIR, 2021 yılında büyümeyi katlayarak gitmeyi hedeflediklerini söyledi.



DEMİRYOLU AVANTAJINI KULLANACAĞIZ

Bölgemiz sınırından geçen demiryolunu yük taşımasında kullanmak için TCDD Genel Müdürlüğü ile protokol imzalayarak iltisak hattı ve yük merkezi kurma kararı aldık. Projelerini de yaptırarak TCDD’ye onaylattık. Biz hazırız ancak TCDD’nin kendi iç süreçlerini tamamlayarak yatırıma başlama kararı vermesini bekliyoruz. Bölgemizin büyümesine bağlı olarak bu iltisak hattının yanında kuracağımız yük merkezinde gümrükleme işlemlerinin yapılması için de planlamalarımız devam etmektedir.



KALİTELİ HİZMET SUNUYORUZ

Tüm altyapılarımızı tamamlamış olduğumuz ilk OSB alanımızda uygun fiyata kaliteli hizmet sunuyoruz. Genişleme alanlarımızda da en yeni teknolojik altyapıları kurarak hem ülke hem dünya standartlarında ve rekabet edilebilir altyapı imkanlarını sanayicilerimize sağlamak istemekteyiz.



Haber Merkezi