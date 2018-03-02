İnşaat sektöründe ciro düştü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017'nin dördüncü çeyreğine (Ekim-Aralık) ilişkin İnşaat Ciro ve Üretim Endeksleri verilerini açıkladı.

Buna göre, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış inşaat ciro endeksi, ekim-aralık döneminde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,4 azaldı. Takvim etkilerinden arındırılmış inşaat ciro endeksi ise bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 12,7 arttı.



AA

