İnşaat sektöründe ciro düştü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017'nin dördüncü çeyreğine (Ekim-Aralık) ilişkin İnşaat Ciro ve Üretim Endeksleri verilerini açıkladı.
Buna göre, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış inşaat ciro endeksi, ekim-aralık döneminde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,4 azaldı. Takvim etkilerinden arındırılmış inşaat ciro endeksi ise bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 12,7 arttı.
AA
Buna göre, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış inşaat ciro endeksi, ekim-aralık döneminde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,4 azaldı. Takvim etkilerinden arındırılmış inşaat ciro endeksi ise bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 12,7 arttı.
AA