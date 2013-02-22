İnşaat Sektörüne Kalifiye Eleman

Mel-Mek kursları ile daha çok ev kadınlarına yönelik her yıl iki dönem olmak üzere daha çok tekstil konusunda kurslar düzenlediklerini hatırlan belirten Başkan Memduh Büyükkılıç “Melikgazi Belediyesi olarak 2006 yılından itibaren inşaat sektörüne kalifiyeli eleman yetiştirilmek üzere düzenlenen kurslara destek veriyoruz. Kayseri Ticaret Odası ve Kayseri Müteahhitler Derneği ile ortaklaşa düzenlenen bir çalışma ile inşaat sektöründe kalifiyeli eleman yetiştirmek için Mimarsinan Endüstri Meslek Lisesi öğretmenlerinin gözetiminde kurslar düzenliyoruz. Boya, su tesisatçılığı, fayans, inşaat kalıpçılığı, inşaat demirciliği, yalıtım gibi birçok branşta açılan kurslara katılanlara önce Geçici Ustalık Belgesi veriliyor. Daha sonra kursiyerler 40 saatlik mesleki kursa tabi tutularak, başarılı oldukları takdirde Kalıcı Ustalık belgesi almaya hak kazanıyorlar. Bugün geçici ustalık belgesi alan 80 ustaya belge verilecektir” dedi.

Başkan Memduh Büyükkılıç, bugün daha önce geçici ustalık belgesi alan kursiyerlere hem belge verildiğini ve aynı zamanda bu 80 kursiyerin Kalıcı Usta Belgesi alabilmeleri için 40 saatlik yeni bir kursa başladıklarını kaydetti.

İnşaat sektöründe kalifiyeli elemanın önemli olduğunu bu nedeni ile 7 yıldır eğitim verdiklerini ve 4.000 elemanı inşaat sektörüne kalifiyeli eleman olarak kazandırdıklarını ifade eden Müteahhitler (Kayimder) Derneği Başkanı Ali Aydın, bu eğitim programına destek veren Ticaret Odası, Melikgazi Belediyesi ile Milli Eğitime İnşaat Müteahhitleri adına teşekkür ettiğini kaydetti.

Kurslara katılan inşaat ustaları da yaptıkları açıklamada, ''Bizlere biz buyuz dedirten ve mesleğimizi daha bilinçli, daha kaliteli yapmamız için önderlik eden ve bize bir kimlik kazandıran başta Melikgazi Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz'' dediler.