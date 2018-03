İnternetten Altın Alırken Dikkat Edin

Kayseri Sarraflar ve Kuyumcular Derneği Başkanı Ömer Gülsoy, “Altının internet üzerinden satılmasını şık karşılamıyoruz. İnsanların bu tür alışverişler yapmalarını tavsiye etmeyiz. Altın fiziken elle tutulur, gözle görülür bir şekilde dokunularak alınması gerekir. Bu da sadece kuyumculardan alınır. İnsanlar internet üzerinden altın alışverişi yaptığında hiç hoş olmayan durumla karşılaşabilirler. Bu nedenle vatandaşlarımız altın alışverişlerini sadece kuyumculardan yapsınlar” ifadelerini kullandı.

Altının her zaman yükselme potansiyeli olduğunu kaydeden Gülsoy, “Altının onsu 2 bin 400 olabilir, 2 bin olabilir. Tabi bu yıl sonunda 2 bin 400 rakamları biraz afaki ama 2013 yılı içerisinde o rakamları

görebiliriz. Çünkü dünyadaki küresel ekonomilerdeki sıkıntılar son bulmuş değil. Avrupa'da ki borç krizi, Amerika'da ki mali uçurum dediğimiz ve bütün global ekonomilerdeki sıkıntılar bitmiş değil. Güvenli liman özelliğini koruyan altının yükselme potansiyeli her zaman var. Tabi altın fiyatlarında düşüşler her zaman olacaktır. Bu düşüşlerde vatandaşlar alım fırsatı yaratır. Altının her zaman yükselme potansiyeli var” diye konuştu.

Altının kaostan beslendiğini belirten Gülsoy, “Tabi Allah korusun bir savaşın olmasını ne bizim ülkemizde ne de başka ülkelerde olması gibi bir temennimiz, düşüncemiz mümkün değil. Tabi ki böyle bir savaşın çıkması ülke ekonomilerini zarara ve insanların katledilmesi gibi çok acı durumları ortaya getirir. Böyle bir savaşın hiçbir yerde çıkmasını istemeyiz. Altın fiyatlarında da tabi ki savaşların en büyük etkisi olur. Çünkü altın kaostan beslenen, en ufak olumsuz olaylardan etkilenen bir metaldir. İnsanların güvenli liman özelliği gördüğü altınlar tabi ki Allah esirgesin savaş ortamında yükselecektir” şeklinde konuştu.