İnternetten altın alışverişinde sahte altın tehlikesi

Korona virüs tedbirleri kapsamında alınan önlemlerin ışığında normalleşme kuralları, her sektörü olduğu gibi kuyumculuk sektörünü de olumlu yönde etkiledi. Normalleşmenin yanı sıra düğün sezonunun da yaklaşması ile birlikte kuyumcular hareketlenmeye başladı. Altının her dönemin yatırım aracı olduğunu vurgulayan kuyumcular, vatandaşları internetten yapılan altın alışverişinin riskleri konusunda da uyarmayı unutmadı. İnternetten yapılan alışverişlerde görsel kandırmacanın yanı sıra sahte altın riskiyle karşılanabileceği uyarısı yapıldı.



"Altın tüm zamanlarda yatırım aracı"

İzmir Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda kuyumculuk yapan Kazım Nalbant, altının her dönemde en önemli yatırım aracı olduğunu söyledi. Nalbant, "1 Haziran'daki normalleşme süreciyle birlikte düğün sezonu için talepler yeni başladı. Vatandaşlar gelip hesap yapıyorlar. Kuyumcular olarak düğün sezonundan ümitliyiz. Altında bir düşüş söz konusu ama eski fiyatlara geri döneceğini sanmıyorum. Altın tüm zamanlarda yatırım aracı olmuştur. Bir laf vardır; 'durur durur yerini bulur' diye. Altın hep yükselişte, değerini hiç kaybetmez. Altına yatırım yapılabilir" diye konuştu.



İnternet alışverişlerinde sahte altın tehlikesi

İnternetten yapılan altın alışverişlerindeki tehlikeye dikkat çeken kuyumcu esnafı İbrahim Coşkun ise sahte altını ayırt etmekte kendilerinin bile zorlandığını söyledi. Coşkun, "İnternetten altın alışverişi güvenli değil. İnternette gösterdikleri ürünleri görsel desteklerle canlı hale getiriyorlar ama orijinali o şekilde gelmiyor. Üstelik sahte olabilme riski de var. Altının fiyatı yükseldikçe bu tarz riskler de çoğalıyor. Sahte altını ayırt edebilmek çok zor. Kuyumcular bile bunu ayırt etmekte zorlanıyor, hatta bazen ayırt edemiyor. Sahte altını bilmeden alan meslektaşlarımız var. Vatandaşlarımıza tavsiyemiz, tanıdık veya bilindik kuyumculardan alışveriş yapmaları" diyerek vatandaşları uyardı.



"Altın fiyatlarını pahalı buldum"

Kızının düğünü için altın alışverişi yapmaya geldiğini söyleyen Hüseyin Eskici isimli vatandaş altın fiyatlarını pahalı bulduğunu belirtti. Eskici, "Kızımın düğünü var, ona bilezik almak için geldim. Altın fiyatlarını pahalı buldum. Yapacak bir şey yok. Düğün yapıyoruz, mecburuz" dedi.