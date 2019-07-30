İş Birliği Protokolü ile Melek Yatırımcılık Hızlanacak

Taraflar arasında imzalanan bu iş birliği protokolü ile ilgili açıklama yapan Erciyes Teknopark Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Recai Kılıç şunları söyledi, "Türkiye’nin 14. ve Anadolu’nun ilk akredite melek yatırımcı ağı olan Erciyes Melek Yatırım Ağı (ERBAN) katma değeri yüksek, teknoloji tabanlı iş fikirlerine yatırım arayan girişimcilere, bünyesinde yer alan yatırımcılar tarafından fon sağlanması için Erciyes Teknopark çatısı altında hizmet vermektedir. ERBAN olarak bilgi, deneyim ve sermaye sahibi kişilere lisans alarak girişimcilik ekosistemine destek olmaları için çalışmalarımız hız kesmeden devam etmektedir. Bu kapsamda MÜSİAD Kayseri şubesi ile imzaladığımız iş birliği protokolü kapsamında MÜSİAD Kayseri şubesi üyelerinin melek yatırımcılık konusunda bilgilendirilmeleri, ERBAN Melek yatırım ağına dahil olmaları konusunda teşvik edilmelerine yönelik ortak faaliyetlerin planlanması ve iki kurum arasında iletişimi arttırarak daha geniş alanlarda kurumsal iş birliği zemininin oluşturulması adına çalışmalar gerçekleştirilecektir. Melek yatırımcılık ekosisteminin canlanması, yatırımcılara teknoloji alanına yapılan yatırımlardan daha çok para kazanılabileceğini göstermek adına yaptığımız çalışmalar meyvesini vermeye başladı. ERBAN Melek Yatırım Ağı 2018 yılında çok hızlı bir büyüme gerçekleştirdi. Hazine ve Maliye Bakanlığı raporuna göre iller bazında lisans verilen yatırımcı sayısında Kayseri dördüncülüğe yükseldi. Erciyes Melek Yatırım Ağı’nda bugün itibari ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yatırımcı lisansı verilen 21 melek yatırımcı bulunmaktadır. Sırada bekleyen 24 yatırımcının da melek yatırımcı lisansları alınarak ekosistem desteklenmeye devam edecektir. Erciyes Melek Yatırım Ağı’nda 2019 yılında toplam 6 ileri teknoloji geliştiren şirkete yatırım gerçekleştirilmiştir. ERBAN ve MÜSİAD Kayseri şubesi arasında imzalanan bu iş birliği protokolü ile şehrimizde lisanslı melek yatırımcı sayısı artıp, ülkemiz için katma değer sağlayan projeler üreten girişimcilere destek olunacaktır. Ekosisteme sağlayacağımız bu katkıdan dolayı duyduğumuz memnuniyeti belirtmek isterim.”

