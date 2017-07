İş dünyası geleceğe umutlu bakıyor

ASKON (Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği) Kayseri Şube Başkanı Ali Özcan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yazılı bir açıklama yaptı.

1 yılda yüzde 5 büyüme sağlandı

Ekonominin de bu saldırıdan olumsuz etkilendiğini ancak ülke ekonomisinin çok kısa sürede toparlandığını ve daha bir yıl geçmeden yüzde 5 büyümenin yakalandığını ifade eden Özcan, Bir daha böyle hain girişimlerin yaşanmaması için FETÖ ile mücadelenin her alanda samimiyetle sürdürülmesi gerektiğini dile getirdi.

Devletin darbecilere ve onların destekçilerine hak ettikleri en ağır cezayı verip, milletin vicdanını rahatlatması gerektiğinin altını çizen Özcan şunları söyledi:

“Bizler üretmeye ve demokrasi nöbeti tutmaya her zaman devam edeceğiz. Biz inanıyoruz ki, milletimizdeki bu azim iman ve gayret olduğu sürece, ülkemizin sırtı asla yere gelmeyecektir. 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Günü'nde aziz şehitlerimizi şükran ve minnetle anıyor, bıraktıkları mirası daha büyük ve güçlü Türkiye için iş dünyasının temsilcileri olarak azim ve gayret ile çabalayacağımızı belirtmek istiyoruz. Bu topraklar için, Allah için, namus için can vermiş tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize de şükranlarımı sunuyorum. “

Kurum Haberi