İş dünyası “istihdam seferberliği” törenine katıldı

İstihdam seferberliği kapsamında Ocak 2017’den bu yana istihdamlarını en fazla artıran iller, sektörler ve firmalar Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen törenle ödüllerini aldılar.
Ödül töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni bir istihdam çağrısında bulunarak, «İşadamlarımıza sesleniyorum. Her müessesemiz artı olarak ikişer kişi istihdam edecek olursa yüzde 11,1›lik büyümeyi biz yükseltmeye devam ederiz» dedi.
Erdoğan şunları kaydetti: “Yeni bir ricam olacak. İstihdam seferberliğini herhalde sürekli devletten bekleyecek olursak ciddi bir yanılgı olur. 1,5 milyon üyesi olan TOBB yılbaşında kendisinden bütün üyelerin artı bir istihdam sağlamasını istemişti. Şimdi büyüme oranımız ikiye katladığına göre biz artı iki istihdam sağlayacak olursak bu ülkemizin büyüme oranını daha da genişletecek ve bu ülkeyi kıskananları da çıldırtacaktır. Bu halkımın işverenlere olan muhabbetini de artıracaktır. Veren el alan elden hayırlıdır. Çok verdim, böyle nasıl çalıştırayım demeyin. İnanın verdiğiniz kazandığınızdır. Hiç endişeniz olmasın”
Başbakan Binali Yıldırım ise konuşmasında “Yılın üçüncü çeyreğinin büyüme rakamı yüzde 11,1. Dünyada bir rekor. Çin’i de Hindistan’ı da geride bırakarak, Türkiye listenin başına yerleşti. Türkiye’ye yakışan da budur. Aynı şekilde ihracatta da rekora gidiyoruz. Yıllık bazda Aralık ayında 155,5 milyar dolarlık ihracatı yakaladık. Yılsonu itibarıyla da bütün dönemlerin rekoruna ulaşmayı hedefliyoruz” dedi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu ise, “Son 10 yılda toplam 7 milyon 167 bin kişiye istihdam sağladık. Bu nereden bakarsanız bakın, büyük bir başarı hikayesi, Türkiye’nin başarı hikayesidir” ifadesini kullandı.
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da, oda ve borsa camiası olarak Türkiye’nin geleceğine yatırım yapmaya devam ettiklerini belirterek, “İş dünyası olarak ülkemize ve kendimize artık daha fazla güveniyoruz, cesaretle adım atıyoruz” şeklinde konuştu.
Firmaların istihdam seferberliği sürecinde iç ve dış kaynaklı bütün olumsuzluklara direndiklerine dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:
“Oda ve borsa camiası olarak Türkiye’nin geleceğine yatırım yapmaya devam ediyoruz, edeceğiz. Sadece istihdamda değil, finansmanda ve girdi maliyetlerinin azaltılmasında da pek çok reformu hayata geçiren Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Başbakanımıza ve hükümetimize de teşekkür ediyorum. İş dünyası olarak ülkemize ve kendimize artık daha fazla güveniyoruz, cesaretle adım atıyoruz.”
KTO heyeti de katıldı
Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz da Başkan Yardımcısı Celal Hasnalçacı ve yönetim kurulu üyesi Bahri Coşkun ile birlikte Külliyedeki ödül törenine katıldı.
Çok sayıda şirket ve kuruluşun istihdama yaptıkları katkılardan dolayı ödül aldığı programa ilişkin açıklamada bulunan Başkan Hiçyılmaz, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde başlatılan istihdam seferberliğine katkı sağlayan herkesi kutluyorum. Cumhurbaşkanımızın yaptığı çağrı, iş dünyamızca benimsenmiş ve bugüne kadar 1 buçuk milyon yeni istihdam rakamına ulaşılmış, Türkiye’de çalışma hayatına katılan kişi sayısı artmıştır. İstihdam Seferberliğinin hedefe ulaşması önemlidir” dedi.
İstihdam Seferberliğine ilişkin daha önce birçok kez çağrıda bulunduğunu hatırlatan Başkan Hiçyılmaz, “Devletimiz, yatırımların artması ve daha fazla istihdam sağlanması noktasında yeni teşvik ve destekler vermektedir. Üyelerimizi, Kamu Destekleri Ofisi’mizden alacakları bilgilerle, bu teşvik ve desteklerden daha fazla yararlanarak, Cumhurbaşkanımızın +2 istihdam çağrısına yanıt vermek için 2018 yılında da duyarlı olmaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı.
İHA