İŞ DÜNYASI MEHMETÇİĞİN YANINDA

“Harekat meşrudur”
81 ilde aynı anda tüm oda ve borsaların katılımıyla gerçekleştirilen ve halen devam etmekte olan Barış Pınarı Harekatı’na destek amaçlı düzenlenen basın toplantısı Kayseri’de KAYSO binasında gerçekleştirildi. Ortak açıklamayı Başkan Büyüksimitci yaptı. Büyüksimitci, “Türkiye 9 Ekim 2019’da Suriye sınırı üzerinde Barış Pınarı denilen sınır ötesi harekat başlatmıştır. Amaç hem ülke sınırlarımızın güvenliğini sağlamak hem de ülkemiz ve bölge ülkeleri için tehdit oluşturan terör koridorunu ortadan kaldırmaktır” diyerek başladığı açıklamalarını şöyle sürdürdü: “Bu bölgeyi PKK, PYD, YPG ve DEAŞ gibi terör örgütlerinden temizleyerek Suriye halkını teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarmak, bölgede huzur, güven ve barış ortamını yeniden tesis etmektir. Bizler devletimizin aldığı bu kararın arkasındayız ve destekliyoruz. Zira Türkiye uluslararası kurallardan doğan hakkını kullanmıştır. Barış Pınarı Harekatı evrensel hukuk ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi terörle mücadele kararları ile BM sözleşmesinde yer alan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde başlatılmıştır. Suriye’nin toprak bütünlüğüne, egemenliğine ve siyasi birliğine saygı gösterilmektedir. Dolayısıyla bu harekat meşrudur ve uluslararası hukuka uygundur.”
“Sessiz kalmamız beklenemez”
KAYSO Başkanı Büyükmitici, Türkiye’nin Fırat’ın doğusunda, sınırın ötesinde konuşlanmış terör örgütü unsurlarınca son 2 yılda yüzün üzerinde taciz ve hasmane eyleme maruz kaldığını söyleyerek açıklamalarını şöyle sürdürdü: “Bu terör örgütleri Suriye içerisinde ve Suriyelilere de yönelik saldırılar düzenlemektedir. Suriye’deki yerel halkın da terör örgütlerinin giderek artan insan hakları ihlalleri, göçe zorlanma, taciz ve zulmüne karşı şikayetleri ve tepkileri sürekli artmaktadır. Herkes şunu çok iyi görmelidir ki masum insanları katleden ve ülkemizin güvenliğine çok açık tehdit oluşturan terör guruplarına sessiz kalmamız beklenemez. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı ile başlayıp devam eden tüm bu operasyonlarıyla Türkiye terör örgütlerine ve de destekçilerine gereken cevabı en güçlü biçimde vermektedir. Aynı zamanda da sivillerin ve masumların korunmasına azami dikkat edilmektedir. Zaten bunu hem Fırat Kalkanı hem de Zeytin Dalı Harekatlarında gösterdik. Önceden terörün hakim olduğu bölgede hayat normale döndü, barış ve huzur geldi. Yurtlarını terk etmek zorunda kalmış Suriyelilerin geri dönüşüne de zemin hazırlamış olduk. Türkiye’nin elinden gelen tüm imkanlarını bu bölgede nasıl seferber ettiğini de tüm dünya kamuoyun gördü. Çünkü biz inanıyoruz ki gönül dünyasını ve insanları imar edemeyenler, yeryüzünü imar edemezler. Bizler Türkiye olarak yıkmaktan, yakmaktan yana hiç olmadık olmayacağız da. Bizim tarafımız huzurdur, barıştır ve kardeşliktir.”
“Suriyelilerin geri dönüşlerinin önünü açacak”
“Türkiye’nin terörle mücadeleye yönelik çabaları etnik ve dini temizlik de dahil olmak üzere insanlığa karşı işlenen suç niteliğindeki PKK, PYD, YPG ve DEAŞ eylemleri nedeniyle yerlerinden edilmiş Suriyelilerin geri dönüşlerinin önünü açacak, Suriye’nin toprak bütünlüğünü ve birliğinin korunmasına da katkıda bulunacaktır” diyen Başkan Mehmet Büyüksimitci, açıklamalarını şöyle tamamladı: “Bu nedenle Türkiye’nin başlattığı her harekat, Suriyeli göçmenler, mazlum ve mağdur durumdaki yerel halk tarafından desteklenmektedir. Tüm bu gerçekler ışığında uluslararası camiayı teröre karşı ortak duruş sergilemeye ve evrensel insan haklarını bu bölgede hakim kılma yönündeki niyetlerini açık bir şekilde göstererek, ülkemize destek vermeye çağırıyoruz. Türkiye’ye ve ekonomisine yöneltilen tehditlere Türk milleti, iş dünyası ve sivil toplumu bir ve beraber olarak en güzel cevabı verecektir. Bu tehditler karşısında bu vatanın her bir ferdi Türkiye’nin geleceği için daha çok çalışacak daha çok üretecektir. Üst kuruluşlarımız yurt dışındaki muadilleri olan kurumlar ve üyesi oldukları uluslararası kuruluşlar nezninde çalışmaya ve ülkemizin bu haklı duruşunu aktarmaya başladılar. Gün sessiz kalma günü değil milli birlik ruhuyla bir ve beraber olarak ses verme günüdür. Öte yandan bütün vatandaşlarımızı özellikle sosyal medyadaki bilgi kirliliği ve provokasyonlara karşı dikkatli olmaya çağırıyoruz. Bu bölgede yaşayanlar bizim komşumuzdur, kardeşimizdir. Aynı medeniyetin, kültürün ve inancın mensupları olan bizler arasındaki kardeşlik ve komşuluk hukukunu kimse yok edemez. Aramıza kimse fitne ve fesat sokamaz. Bizi birbirimize düşman edemez. Türkiye’nin iş dünyası olarak dualarımızla ve bütün gönlümüzle devletimizin ve kahraman askerlerimizin yanındayız. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin bölgedeki terör unsurlarını yok edeceğine ve terör örgütlerini hezimete uğratacağına olan inancımız tamdır. Tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Yaralılarımıza acil şifalar temenni ediyoruz. Allah Mehmetçiğimizi korusun, ordumuzu muzaffer kılsın, Allah yar ve yardımcımız olsun.”
Düzenlenen basın toplantısının ardından odalar, borsalar, sendikalar ve sivil toplum kuruluşları heyetleri Cumhuriyet Meydanı’nda vatandaşlara Türk Bayrağı dağıttı.
Barış Pınarı Harekatı’na destek açıklamasına katılan sivil toplum kuruluşları ise şöyle: Kayseri Sanayi Odası, Kayseri Ticaret Odası, Kayseri Ticaret Borsası, Develi Ticaret Odası, Yahyalı Ticaret Odası, Bünyan Ticaret Odası, Kayseri OSB, Mimarsinan OSB, İncesu OSB, (HAK-İŞ) Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu İl Başkanlığı, (MEMUR-SEN) Memur Sendikaları Konfederasyonu İl Başkanlığı, Türkiye Emekliler Derneği Kayseri Şubesi, (KESOB) Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, (TÜRK-İŞ) Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu Kayseri Şubesi, (TİSK) Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Kayseri İl Temsilciliği, (KAMU-SEN) Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu Kayseri İl Temsilciliği, Kayseri Mali Müşavirler Odası, Kayseri Ziraat Odası, Mimarlar Odası Kayseri Şubesi, Şehir Plancıları Odası Kayseri Şubesi, Kayseri Makine Mühendisleri Odası, TMMOB Kayseri İl Koordinasyonu, Peyzaj Mimarları Odası, Gazeteciler Cemiyeti, Kayseri Tabip Odası, Kayseri Diş Hekimleri Odası.
81 ilde aynı anda tüm oda ve borsaların katılımıyla gerçekleştirilen ve halen devam etmekte olan Barış Pınarı Harekatı’na destek amaçlı düzenlenen basın toplantısı Kayseri’de KAYSO binasında gerçekleştirildi. Ortak açıklamayı Başkan Büyüksimitci yaptı. Büyüksimitci, “Türkiye 9 Ekim 2019’da Suriye sınırı üzerinde Barış Pınarı denilen sınır ötesi harekat başlatmıştır. Amaç hem ülke sınırlarımızın güvenliğini sağlamak hem de ülkemiz ve bölge ülkeleri için tehdit oluşturan terör koridorunu ortadan kaldırmaktır” diyerek başladığı açıklamalarını şöyle sürdürdü: “Bu bölgeyi PKK, PYD, YPG ve DEAŞ gibi terör örgütlerinden temizleyerek Suriye halkını teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarmak, bölgede huzur, güven ve barış ortamını yeniden tesis etmektir. Bizler devletimizin aldığı bu kararın arkasındayız ve destekliyoruz. Zira Türkiye uluslararası kurallardan doğan hakkını kullanmıştır. Barış Pınarı Harekatı evrensel hukuk ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi terörle mücadele kararları ile BM sözleşmesinde yer alan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde başlatılmıştır. Suriye’nin toprak bütünlüğüne, egemenliğine ve siyasi birliğine saygı gösterilmektedir. Dolayısıyla bu harekat meşrudur ve uluslararası hukuka uygundur.”
“Sessiz kalmamız beklenemez”
KAYSO Başkanı Büyükmitici, Türkiye’nin Fırat’ın doğusunda, sınırın ötesinde konuşlanmış terör örgütü unsurlarınca son 2 yılda yüzün üzerinde taciz ve hasmane eyleme maruz kaldığını söyleyerek açıklamalarını şöyle sürdürdü: “Bu terör örgütleri Suriye içerisinde ve Suriyelilere de yönelik saldırılar düzenlemektedir. Suriye’deki yerel halkın da terör örgütlerinin giderek artan insan hakları ihlalleri, göçe zorlanma, taciz ve zulmüne karşı şikayetleri ve tepkileri sürekli artmaktadır. Herkes şunu çok iyi görmelidir ki masum insanları katleden ve ülkemizin güvenliğine çok açık tehdit oluşturan terör guruplarına sessiz kalmamız beklenemez. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı ile başlayıp devam eden tüm bu operasyonlarıyla Türkiye terör örgütlerine ve de destekçilerine gereken cevabı en güçlü biçimde vermektedir. Aynı zamanda da sivillerin ve masumların korunmasına azami dikkat edilmektedir. Zaten bunu hem Fırat Kalkanı hem de Zeytin Dalı Harekatlarında gösterdik. Önceden terörün hakim olduğu bölgede hayat normale döndü, barış ve huzur geldi. Yurtlarını terk etmek zorunda kalmış Suriyelilerin geri dönüşüne de zemin hazırlamış olduk. Türkiye’nin elinden gelen tüm imkanlarını bu bölgede nasıl seferber ettiğini de tüm dünya kamuoyun gördü. Çünkü biz inanıyoruz ki gönül dünyasını ve insanları imar edemeyenler, yeryüzünü imar edemezler. Bizler Türkiye olarak yıkmaktan, yakmaktan yana hiç olmadık olmayacağız da. Bizim tarafımız huzurdur, barıştır ve kardeşliktir.”
“Suriyelilerin geri dönüşlerinin önünü açacak”
“Türkiye’nin terörle mücadeleye yönelik çabaları etnik ve dini temizlik de dahil olmak üzere insanlığa karşı işlenen suç niteliğindeki PKK, PYD, YPG ve DEAŞ eylemleri nedeniyle yerlerinden edilmiş Suriyelilerin geri dönüşlerinin önünü açacak, Suriye’nin toprak bütünlüğünü ve birliğinin korunmasına da katkıda bulunacaktır” diyen Başkan Mehmet Büyüksimitci, açıklamalarını şöyle tamamladı: “Bu nedenle Türkiye’nin başlattığı her harekat, Suriyeli göçmenler, mazlum ve mağdur durumdaki yerel halk tarafından desteklenmektedir. Tüm bu gerçekler ışığında uluslararası camiayı teröre karşı ortak duruş sergilemeye ve evrensel insan haklarını bu bölgede hakim kılma yönündeki niyetlerini açık bir şekilde göstererek, ülkemize destek vermeye çağırıyoruz. Türkiye’ye ve ekonomisine yöneltilen tehditlere Türk milleti, iş dünyası ve sivil toplumu bir ve beraber olarak en güzel cevabı verecektir. Bu tehditler karşısında bu vatanın her bir ferdi Türkiye’nin geleceği için daha çok çalışacak daha çok üretecektir. Üst kuruluşlarımız yurt dışındaki muadilleri olan kurumlar ve üyesi oldukları uluslararası kuruluşlar nezninde çalışmaya ve ülkemizin bu haklı duruşunu aktarmaya başladılar. Gün sessiz kalma günü değil milli birlik ruhuyla bir ve beraber olarak ses verme günüdür. Öte yandan bütün vatandaşlarımızı özellikle sosyal medyadaki bilgi kirliliği ve provokasyonlara karşı dikkatli olmaya çağırıyoruz. Bu bölgede yaşayanlar bizim komşumuzdur, kardeşimizdir. Aynı medeniyetin, kültürün ve inancın mensupları olan bizler arasındaki kardeşlik ve komşuluk hukukunu kimse yok edemez. Aramıza kimse fitne ve fesat sokamaz. Bizi birbirimize düşman edemez. Türkiye’nin iş dünyası olarak dualarımızla ve bütün gönlümüzle devletimizin ve kahraman askerlerimizin yanındayız. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin bölgedeki terör unsurlarını yok edeceğine ve terör örgütlerini hezimete uğratacağına olan inancımız tamdır. Tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Yaralılarımıza acil şifalar temenni ediyoruz. Allah Mehmetçiğimizi korusun, ordumuzu muzaffer kılsın, Allah yar ve yardımcımız olsun.”
Düzenlenen basın toplantısının ardından odalar, borsalar, sendikalar ve sivil toplum kuruluşları heyetleri Cumhuriyet Meydanı’nda vatandaşlara Türk Bayrağı dağıttı.
Barış Pınarı Harekatı’na destek açıklamasına katılan sivil toplum kuruluşları ise şöyle: Kayseri Sanayi Odası, Kayseri Ticaret Odası, Kayseri Ticaret Borsası, Develi Ticaret Odası, Yahyalı Ticaret Odası, Bünyan Ticaret Odası, Kayseri OSB, Mimarsinan OSB, İncesu OSB, (HAK-İŞ) Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu İl Başkanlığı, (MEMUR-SEN) Memur Sendikaları Konfederasyonu İl Başkanlığı, Türkiye Emekliler Derneği Kayseri Şubesi, (KESOB) Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, (TÜRK-İŞ) Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu Kayseri Şubesi, (TİSK) Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Kayseri İl Temsilciliği, (KAMU-SEN) Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu Kayseri İl Temsilciliği, Kayseri Mali Müşavirler Odası, Kayseri Ziraat Odası, Mimarlar Odası Kayseri Şubesi, Şehir Plancıları Odası Kayseri Şubesi, Kayseri Makine Mühendisleri Odası, TMMOB Kayseri İl Koordinasyonu, Peyzaj Mimarları Odası, Gazeteciler Cemiyeti, Kayseri Tabip Odası, Kayseri Diş Hekimleri Odası.
Haber-Foto: Ekrem Nazlı