İŞ DÜNYASI MEHMETÇİĞİN YANINDA Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği öncülüğünde 81 ilde aynı anda olmak üzere, odalar, borsalar, sivil toplum kuruluşları ve sendikalar devam etmekte olan Barış Pınarı Harekatı’na yönelik desteklerini düzenledikleri basın toplantısıyla açıkladılar. Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) binasında düzenlenen basın toplantısında açıklamayı KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitci yaptı. Büyüksimitci, harekatı desteklediklerini, devletin ve Mehmetçiğin yanında olduklarını söyledi.

16 Ekim 2019 Çarşamba 13:03