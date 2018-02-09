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İş dünyasına özel sertifika programı

MÜSİAD Kayseri ve KAYMOS işbirliğinde yürütülecek Akademi projesinin sözleşmesi, ORAN Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ahmet Emin Kilci, MÜSİAD Kayseri Başkanı Nedim Olgunharputlu ve KAYMOS Başkanı Yakup Deveci tarafından imzalandı.

İş dünyasına özel sertifika programı
Orta Anadolu (ORAN) Kalkınma Ajansı tarafından teknik destek faaliyeti kapsamında desteklenen “MÜSİAD Akademi Vizyoner Lider Eğitimi” başlıklı projenin imza töreni gerçekleşti.
Proje hakkında bilgi veren MÜSİAD Kayseri Başkanı Nedim Olgunharputlu şunları kaydetti:
“Yönetim Kurulu üyemiz Tarık Yüce’nin koordinatörlüğünde, MÜSİAD Akademi Vizyoner Lider Eğitimi başlıklı 1,5 ay 60 saat sürecek sertifika programı; Finansal Yönetim, Sözleşme ve Rekabet Hukuku, Stratejik Yönetim-Organizasyonel Davranış, Pazarlama, Müşteri İlişkileri Yönetimi, Yetenek Yönetimi-Liderlik ve Proje Yönetimi konu başlıkları ve olağanüstü içeriğiyle günümüz işletmelerinin her yönüyle değişen ihtiyaçlarını karşılayabilen, bilgi güncelleme ve uygulama odaklı bir program olacak. ORAN Kalkınma Ajansının onayıyla İstanbul Teknik Üniversitesi iştiraki İTÜNOVA Teknoloji A.Ş.’nin profesyonel öğretim üyelerinden oluşan akademik kadrosu tarafından eğitimler verilecek. Uygulama ve içerik modeliyle diğer programlardan farklılaşan MÜSİAD sertifika programı projesi, yerel ve bölgesel kalkınmaya katkıda bulunmasıyla beraber, rekabetin gittikçe arttığı küresel iş dünyasında, yönetsel gelişmeler karsısında, gelişim ortamı sağlayacak.”
Kurum Haberi
 
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