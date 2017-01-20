İş dünyasından teklifimize destek

“Kayseri’nin genlerinde girişimcilik ruhu var. Anneler girişimci doğurur. Kayseri ilkleri yapandır. Kentimiz yüzyıllardır ipek yolu üzerinde olmasında dolayı ticaret merkezidir. Böyle olmamızın nedenlerinden birisi girişimci ruhumuz… Bu açıdan bu ruhun ölmemesi için 17 Ocak’ın ‘Girişimcilik Günü’ olarak kabul edilmesini biz de hem iş adamları hem de dernek olarak arzu ediyoruz.”

“Kayserililerin genlerinde girişimcilik ruhu her zaman olmuştur. Bundan sonra da olacak. Çalışkan, zeki, ne yaptığını bilir Kayserili. Kayseri’de Hava İkmal, Sanat Okulu, Sümer Bez Fabrikası ticarette olağanüstü bir rol alarak büyük fayda sağlamıştır. Herkese yol gösterici oldular. Kayserili hem zekasıyla hem girişimci ruhuyla tüm Türkiye’ye örnek oldu. Ticaret şehri olarak anılıyoruz. Kayseri’de 17 Ocak 1911 yılında kurulan ilk Türk şirketi olan İslam Suhulet’le birlikte bugünlere kadar uzanan yolculuğun hikayesi başladı. Bu önemli bir tarih. Sizin de başlatmış olduğunuz girişimi destekliyoruz. İş adamları olarak 17 Ocak tarihinin ‘Girişimcilik Günü’ olarak kabul edilmesi tabi ki bizleri de mutlu eder. İnşallah böyle bir şey gerçekleşir. Bunu canı gönülden diliyoruz.”



Kayseri’nin ilk Türk şirketi İslam Suhulet’in 17 Ocak 1911’de kurulmasından bu yana tam 106 yıl geçti. Biz de Kayseri Gündem Gazetesi olarak manşetimizden yetkililere seslenerek bu günün “Kayseri Girişimcilik Günü” olarak kutlanmasını teklif etmiştik. Haberimizi okuyan Kayseri iş dünyasının tanınmış isimlerinden olumlu tepkiler aldık.İşte bazı işadamlarımızın konu ile ilgili görüşleri:“Ticareti kendisine şiar haline getiren, Kayseri'nin müteşebbis ruhlu ticaret erbabı, Cumhuriyetten günümüze bu konuda çok ciddi merhaleler kat etmiştir. Ticaret denilince hem Türkiye hem de Dünyanın dört bir yanında var olduklarını, dün olduğu gibi bugünde her boyutuyla ortaya koymaktadır. ‘Kayseri Girişimcilik Günü’ teklifini sunan Kayseri Gündem ailesini bu sıra dışı teşebbüslerinden dolayı can-ı gönülden tebrik ediyorum. Takdire şayan bu girişimin, Türkiye sathında gerekli desteği ve sesi getireceğinden eminim. Tebrik ediyorum.”