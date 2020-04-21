İş dünyasının sorunları konuşuldu

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın video konferans ile yaptığı toplantıya Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitçi, Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış, Kayseri Esnaf Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ahmet Övüç, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Tahir Nursaçan, İncesu OSB Başkanı Ali Baktır ve Mimarsinan OSB Başkanı Mehmet Karabulut katıldı.
İş dünyasıyla her zaman uyum içinde çalıştıklarını ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, oda, borsa ve organize sanayi başkanlarının koronavirüs salgınının önlenmesine yönelik çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı. İş dünyasının bu süreçteki taleplerini de alan Başkan Memduh Büyükkılıç, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin bu taleplerin karşılanmasına yönelik desteklerinin devam edeceğini söyledi.
Toplantıda söz alan oda başkanları ile OSB Başkanları ise, Başkan Büyükkılıç’ın düzenlediği toplantı vesilesiyle Kayseri ekonomisine yön veren tüm paydaşların bir araya geldiğine işaret ederek, sorun ve görüşleri ile yakından ilgilenen Başkan Büyükkılıç’a teşekkür ettiler.
Kayseri’deki uyum kültürünün vurgulayan katılımcılar, koronavirüs kaynaklı sürecin kısa sürede atlatılacağına yönelik inançlarını da dile getirdiler.
İş dünyasıyla her zaman uyum içinde çalıştıklarını ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, oda, borsa ve organize sanayi başkanlarının koronavirüs salgınının önlenmesine yönelik çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı. İş dünyasının bu süreçteki taleplerini de alan Başkan Memduh Büyükkılıç, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin bu taleplerin karşılanmasına yönelik desteklerinin devam edeceğini söyledi.
Toplantıda söz alan oda başkanları ile OSB Başkanları ise, Başkan Büyükkılıç’ın düzenlediği toplantı vesilesiyle Kayseri ekonomisine yön veren tüm paydaşların bir araya geldiğine işaret ederek, sorun ve görüşleri ile yakından ilgilenen Başkan Büyükkılıç’a teşekkür ettiler.
Kayseri’deki uyum kültürünün vurgulayan katılımcılar, koronavirüs kaynaklı sürecin kısa sürede atlatılacağına yönelik inançlarını da dile getirdiler.
Kurumsal