İş dünyasının yükselen değeri ASKON    



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “İstihdam Seferberliği” çağrısının ardından ASKON’A üye işletmeler de 10 bin yeni istihdam hedefliyor. Şehrimizde iş adamlarının kurduğu dernekler arasında en fazla üyeye sahip olan Kayseri Şubesi de istihdam seferberliği için gayret gösteriyor.

20 yıl önce İstanbul’da kurulan ve bugün ülke genelinde Kayseri ile birlikte 45 şubeye ulaşan, dünyada ise 15 ülkede temsilciliği bulunan Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON), önemli bir sivil toplum kuruluşu olma yolunda hızla ilerliyor.

“2023 hedefleri doğrultusunda yürüyoruz”

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği’nin bir "yarın inşası" idealiyle yürüdüğünü, bu idealini "Doğru adımlar" atarak ve "haklı zenginlik"ler üreterek, "derin özgürlük"leri bayraklaştırarak gerçekleştirmeye özen gösterdiğini belirten Kayseri Şube Başkanı Ali Özcan; “Ülkemizin 2023 yılında dünyanın ilk 10 ekonomisi arasında yer alması hedefi, kamunun ve özel sektörün küresel rekabete tam anlamıyla hazır olmasını zorunlu kılmıştır. Bugün ve bundan sonra yapacağımız işbirliği 2023 hedeflerimiz doğrultusunda yürüyüşümüzü hızlandırmış olacağız.” dedi.



En çok üyesi bulunan dernek

ASKON Kayseri Şubesi’nin 190 üyesi ile Kayseri’de iş adamlarının kurduğu dernekler arasında en fazla üyeye sahip olduğunun altını çizen Başkan Özcan; “Üyelerimiz ile 364 işletmeyi temsil ediyoruz. Bizim nazarımızda bu ülkeye katkı sağlayan en küçük esnaftan en büyük sanayiciye kadar hepsi birdir. Ciro hesabı yapmadan büyüklenmeden 'dik durmaya’ küçümsemeden ‘haklı zenginlikler’ üretmeye gayret ediyoruz.” şeklinde konuştu.





Hedef 10 bin yeni istihdam

Başkan Özcan; Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın iş dünyasına seslenerek, "Hep beraber gecikmeden süratle adımı atıp, eleman alımlarını başlatarak mart sonuna kadar ciddi bir dönüşümü yakalamalıyız. Yeni bir istihdam seferberliği başlatıyoruz. Bizim ne yapıp edip, Mart dönemi içerisinde oranı gümbür gümbür aşağı çekmemiz lazım" demesinin ardından ASKON işletmelerinin katkı sağlamak adına başlattığı çalışmalarda 10 bin yeni istihdam hedefini önüne koyduğunu aktardı.

Konfederasyon oluşturma düşünülüyor

ASKON Genel merkezinin 20 yıl evvel İstanbul'da konumlandırıldığına hatırlatan Özcan; “Derneğimizin ismindeki Anadolu kavramı, bir coğrafi nitelemeden daha ziyade, 1071'den başlayıp bugünlere gelen ve zaman içerisinde Avrupa'nın, Asya'nın ve Afrika topraklarının önemli bir kısmına yayılmış olan adalet hükümranlığının kimliksel ifadesi olarak kendisini buluyor. Logodaki ‘AS’ buna tekabül ederken, ‘KON’ kısmı, daha tasarım aşamasında büyük bir konfederasyon oluşturma hedefinin emaresi olarak eklendi.” dedi.





ASKON’un gün geçtikçe büyüdüğünü ifade eden Özcan şunları söyledi:



“Derneğimiz, üyeleri arasındaki sosyal, ticari ve milli şuuru geliştiren, aynı misyonu paylaşan ulusal ve uluslararası kuruluş ve müteşebbislerle sağlıklı ilişkiler kuran, iş çevrelerinin yararlanmasını sağlayacak platformlar ve fırsatlar oluşturan, ekonomide ahlak ilkelerini ilk sırada tutan etkin bir kuruluştur. Türkiye'nin ve dünyanın her köşesine "Haklı Zenginlik"ler adına adım atıyor. ASKON çatısı altında toplanan işadamlarına, yeni pazarlar kazandırıyor. Bu çalışmaları yaparken, Türkiye daha hareketli, daha bereketli bir ekonomik sürece girmektedir. Ancak bu, "taşı delen, damlaların kuvveti değil, sürekliliğidir" gerçeğini bilerek, yol alacağımız bir dönemdir.”



Haber-Foto: Ramazan KARAKUŞ