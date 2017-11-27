İş Mahkemeleri Kanunu reformdur

KTO tarafından oda üyelerine yönelik İş Mahkemeleri Kanunu Semineri düzenlendi. Oda Konferans Salonu'nda düzenlenen seminerde, oda hukuk danışmanı avukat arabulucu Can Yılmaz, kanun hakkında üyelere bilgiler verdi.

Konferansın açılış konuşmasını yapan KTO Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, "İş dünyasının talepleri doğrultusunda hazırlanan ve TBMM’de kabul edilerek yürürlüğe giren ‘İş Mahkemeleri Kanunu’ reform niteliği taşımaktadır. Meslek komiteleri toplantılarımızda gündeme gelen önemli konulardan biri olan işçi-işveren uyuşmazlıklarına ilişkin talepler, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Adalet Bakanlığına bildirilmiştir. İşçi-işveren anlaşmazlıklarının oluşturduğu, zaman ve iş gücü kaybının önüne geçilebilmesi, sorunlara daha kısa sürede çözüm bulunabilmesi adına görüşlerimiz ilgili mercilere gerek yazılarla gerekse de yapılan ziyaretlerde aktarılmıştır. Kayseri Ticaret Odası olarak, sürecin içinde yer alınmış ve üyelerimizden gelen talepler ışığında çözüm bulunmasına katkı sağlanmıştır. Oda yönetimi olarak, girişimlerde bulunduğumuz bu önemli konuya ilişkin yasal düzenleme yapılması bizleri memnun etmiştir" ifadelerini kullandı.



"Arabuluculukla mahkemelerin iş yükü hafifleyecek"



Hiçyılmaz, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Yapılan yasal düzenleme ile çalışanların kıdem, ihbar, fazla mesai, yıllık izin, ücret ve işe iade talepleri ile işverenin alacak ve tazminat taleplerindeki uyuşmazlıklarında arabuluculuk müessesesi devreye girecektir. Bu durum bir tercih değildir ve kanunla zorunlu hale getirilmiştir. Böylelikle mahkemelerin iş yükü hafifleyecek, çalışma hayatındaki sorunlar çok kısa sürede çözüme kavuşturulacaktır. Bu düzenlemenin iş dünyamız adına hayırlı olmasını diliyorum. Yasal düzenlemenin yapılmasında emekleri bulunan milletvekillerimize ve hükumetimize teşekkür ediyorum. Kayseri Ticaret Odası olarak, yasal süreçte yaşanan değişikliklere ilişkin üyelerimizin bilgi sahibi olmaları için gayret göstermekteyiz. Bu önemli toplantı, işçi-işveren uyuşmazlıklarının çözümü noktasında ne kadar duyarlı olduğumuzun göstergesidir."

İHA

