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İşadamları Vali'yi Ziyaret Etti

Kayseri Serbest Bölge Müdürü Mehmet Özkantar, Kayseri Serbest Bölge İşadamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Metin Kantarcı ve İş kadını Berna İlter, Kayseri Serbest Bölge’ye destek sağlanması konusunu görüşmek için Kayseri Valisi Şerif Yılmaz’ı makamında ziyaret etti.

İşadamları Vali'yi Ziyaret Etti
Kasbiad Yönetim Kurulu Başkanı Metin Kantarcı, 2013 yılında ORAN Kalkınma Ajansı’nın tanıtım faaliyetleri arasına, Kayseri Serbest Bölge’nin de alınması isteğinde bulundu. En önemli problemlerinin Serbest Bölge’nin iyi anlatılamaması olduğunu ifade eden Kantarcı, “Kalkınma Ajansı’nın bu yılki projesinde tanıtıma özel bir destek verilmesini arzu ediyoruz. CD’ler olsun, yurt dışı tanıtım fuarları olsun, ORAN Ajansın bu konudaki katkıları bizim için önemli.” dedi.
Kayseri Serbest Bölge’de sanayicilere sunulan yer fiyatlarının çok uygun olmasına rağmen, atılım yapamadıklarını söyleyen Kayser Bölge Müdürü Mehmet Özkantar ise bu durumun nedenini, Kayseri’nin limanlara uzaklığına ve Orta Anadolu’da bulunmasına bağladı. Özkantar, tren hattının Kayseri Serbest Bölge içerisinde bulunan lojistik köyün içinden geçmesinin, nakliye fiyatlarında yarı yarıya düşüş sağlayacağını ifade etti.
İş kadını Berna İlter ise, geçtiğimiz günlerde Serbest Bölge’de çıkan ve ancak 1 günde söndürülebilen yangının, Serbest Bölge’deki itfaiye ihtiyacını gözler önüne serdiğini kaydetti.
Vali Şerif Yılmaz da, ziyaretlerinden dolayı Özkantar, Kantarcı ve İlter’e teşekkür etti. Kayseri Valiliği olarak, Serbest Bölge’ye gereken desteği sağlayacaklarını dile getirdi.
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