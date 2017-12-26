İSDEMİR’DE MUTLU SON

Üyelerin refah ve mutluluğunu merkeze alan 26’ncı dönem toplu iş sözleşmesinin imza töreni Ankara’da gerçekleştirildi.







İmza törenine Konfederasyonun Hak-İş’in Genel Başkanı Mahmut Arslan, Sendika Genel Başkanı Yunus Değirmenci, OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem ve İsdemir Genel Müdürü Toker Özcan katıldı.







Mahmut Arslan’ın konuşması

Törende konuşan Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, “Çatışma yerine uzlaşma ve yapıcı diyalogu tercih eden çalışma prensibimizle, zorlu ve hassas bir sözleşme süreci yürüttük. Müzakere sürecinde dünya konjonktürünü, ülkemizin gerçeklerini ve rekabeti gözeterek üyelerimizin lehine bir sözleşme çıkarmak için tüm taraflar olarak aynı gayretle çalıştık. Sözleşme döneminde Hak-İş’e desteklerinden dolayı OYAK ve İsdemir yönetimlerine teşekkür ediyor, tarafların memnuniyetiyle biten bu sürecin üyelerimize, sendikamıza, bölgemize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.







“Hayırlı olsun”

OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem ise, “OYAK üyelerinin hakkını korumayı birincil görev edinen bir kurum olarak, üyelerimiz kadar çalışanlarımızın haklarını da gözetiyor, ‘emek’ kavramını çok değerli görüyoruz. Ağustos ayında başladığımız zorlu sözleşme süreci, tarafların yapıcı yaklaşımı sayesinde uzlaşmayla sonlandı. Barış ortamında sürdürdüğümüz görüşmelerin çalışanlarımızın mutluluğuyla sonuçlanması işveren olarak bizi de mutlu ediyor. Bu süreçte diyalog ve uzlaşmadan yana olan Hak-İş ve Çelik-İş başkanlarına teşekkürlerimi sunuyor, hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum” açıklamasında bulundu.

(celik-is.org)



