İSDEMİR’DE TARİHİ SÖZLEŞME

Miting gibi tören
İSDEMİR Karayolları Meydanında, tüm tarafların katılımıyla, gerçekleştirilen ve adeta miting havasında geçen coşkulu imza törenine, Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, Çelik İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci, İSDEMİR Genel Müdürü Toker Özcan, AK Parti Hatay Milletvekili ve TBMM İdare Amiri Orhan Karasayar, Çelik İş Genel Mali Sekreteri Bayram Altun, Genel Teşkilatlandırma Sekreteri Recep Akyel, Genel Eğitim Sekreteri Ferhan Öner, İSDEMİR Genel Müdür Yardımcıları, Çelik İş İskenderun Şube Başkanı Mehmet Demir, Adana Şube Başkanı Sedat Aydın, Osmaniye Bölge Temsilcisi Mehmet Gündüz, kardeş sendikaların başkanları ile İSDEMİR’deki üye işçiler ve aileleri katıldı.
Törenin açılış konuşmasını yapan Genel Başkan Değirmenci, İSDEMİR toplu iş sözleşmesinin detaylarını açıkladı.
Değirmenci; bugüne kadar, yetkisiz, sorumluluğu olmayan insanların yalan yanlış ifadelerle çok şeyler söylediğini ifade ederek şunları söyledi;
“Bizim 4 yıldır çektiklerimizi hiçe sayarak, sorumsuzca davranıldı. 2017 Ocak ayına kadar horlandık, dışlandık, ötekileştirilerek, yok sayıldık. Hatta yetkiyi alsak bile, toplu iş sözleşme masasına oturamayacağımız bile söylendi. Oysa ki, bu işin muhatapları, bizler, sizler ve işveren tarafıydı. Ama bizler sustuk, işimize baktık. İşverenle kavga edeceğimizi, işverenin bizi istemediğini, ‘artık İSDEMİR ile Çelik-İş barışamaz!’ diyerek, Eski Türkiye’nin anlayışını sergilemeye çalıştılar. Oysa biz, Yeni Türkiye’nin Yeni Çelik-İş’i olarak, yeni bir dönemi başlatarak, işçisiyle, işvereniyle, devletiyle, milletiyle, barışık bir sendikal yaşamı hayata geçirdik. Başımız önümüzde, hüsranla sözleşme masasından kalkacağımızın hayalini kuranlara, kavga edeceğimizi zannedip pusuda bekleyenlere, krizden beslenenlere, emek ve alın teri akıtmadan haybeden geçinenlere, kişisel menfaatleri için bu bölgede, huzursuzluk çıkmasını isteyenlere, klavye kahramanlığı yapanlara karşı, elhamdülillah masa başında, el sıkışarak, imzaladığımız toplu iş sözleşmemiz, tokat gibi bir cevap olmuştur.”
“Sözümüzü tuttuk”
“Sözümüz, İSDEMİR çalışanlarına, yetki alarak, bir tarih yazmaktı” diyen Değirmenci, “Ne aldatan olacağız, ne de aldanan olacağız dedik. İş barışını, huzuru ve kardeşliği de, sağlayacağız dedik. Hamdolsun, yetkiyi aldık, tören yaparak, taçlandırdık. Sözleşme süreci başlayınca, yine bir sürü sözler, ortalıkta dolaşmaya başladı. Biz yine susup, işimize odaklandık. Ama o süreçte de bir söz daha vermiştik. O da, üyelerimizin cebine fark alıp koymadıkça, aidat almayacağımızdı. Yapabilirsek, 2015’te verilen 3000 TL avansı, geri mahsup ettirmemekti. İşverenimiz, 2016, 2017 yılları için ücret zamlarını uygulamıştı. Bu uygulama için, başta Genel Müdürümüz olmak üzere İSDEMİR ve OYAK yönetimine, huzurlarınızda teşekkür ediyorum” diye konuştu.
“Aidat almadık”
Uzun görüşmeler sonucunda, imzalanan toplu iş sözleşmesiyle, İSDEMİR çalışanlarına verilen 3000 TL avansların mahsup ettirilmediğinin müjdesini de veren Genel Başkan Değirmenci, “Sizlere 5 Ocak 2018 tarihine kadar ödenmek üzere, en düşük iş grubuna 6000 TL, en yüksek iş grubuna 7500 TL brüt olmak üzere, bağlılık primi olarak, fark aldık. Hepinize helali hoş olsun. Bırakın, cebinize para girmeden aidat almayı, bu paralarınızdan aidat da kestirmedik” diyerek üyelerin fark beklentisinin karşılandığını açıkladı.
“Taleplerimizi sizinle paylaştık”
“Şube yönetimi ve temsilcilerimiz aracılığıyla, 2018 dönemi için, sözleşme taleplerimizi, işverenimize iletirken, sizleri de, yemekhanelerde, açıklamalar yaparak, bilgilendirmiştik” diyen Değirmenci, “Bu tekliflerimiz, hepiniz tarafından, makul karşılanmıştı. Bu tekliflerimizde, pazarlık payının olduğunu da söylemiştik. Genel Müdürümüzle, yaptığımız görüşmeler neticesinde, imzaladığımız 2018 dönemi sözleşmesi için; 1. Altı ay yüzde 8, 2, 3, 4 ve 5. altıncı aylarda Enflasyon, 6. Altı ayda Enflasyon+2 olarak anlaştık. Bu da sizlere hayırlı olsun” şeklinde konuştu.
1150 TL kurban parası
Sosyal yardımlarda, biri hariç, her yıl için, yüzde 16’lardan fazla artışlar sağladıklarını ifade eden Değirmenci, “O biri ise, geçtiğimiz Mayıs ayında, Kardemir işçisine, ‘Kurbanınız hayırlı olsun!’ dediğimde, sizlerden yüzlerce telefon aldım. ‘Başkanım, biz de kurban isteriz’ diyordunuz. Ben de şimdi size diyorum ki, huzurunuza 1150 TL kurban parası alarak geldim. Sizin de kurbanınız hayırlı olsun” diyerek işçilerin coşkusunu daha da artırdı. Değirmenci, iş barışına katkı sunmak, işçi sağlığı ve güvenliği kurallarına uymak, verimli çalışmaya devam etmek, işletmeye sahip çıkmak için, Genel Müdüre, üyeler adına söz verdiğini de açıkladı. Değirmenci’nin konuşması “Çelik-İş nerede, biz oradayız, Çelik-İş-İSDEMİR omuz omuza” şeklinde atılan sloganlarla sık sık kesildi.
Arslan’ın konuşması
“Dünü unutmayacağız, unutturmayacağız. Ama dünde kalmayacağız. Dün yaşadıklarımızdan ders çıkaracağız, geleceğimizi buna göre inşa edeceğiz” diyen Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan ise, “Yetki süreci ve daha sonra ortaya çıkan TİS sürecinin barış içerisinde sonuçlanması, hem ülkemiz açısından, hem çalışma hayatımız açısından, hem endüstri ilişkilerimiz açısından hem de bu işyerimiz açısından son derece değerli ve kıymetlidir” diye konuştu.
“Yeni anlayışın, yeni bir yaklaşımın, yeni bir kültürün inşası sürecinde olduklarını kaydeden Arslan, “Artık İSDEMİR ve OYAK ile rakip değil, sosyal ortağız. Birlikte geleceği inşa edeceğiz, Çatışma yerine uzlaşmayı, kavga yerine barışı, rekabet yerine birlikte çalışma anlayışını bu işletmede hâkim kılacağız inşallah. 20.yüzyılın argümanlarıyla, sloganlarıyla, çağ dışı kalmış yaklaşımlarıyla 21. Yüzyılı anlayamayız. O yüzden yeni bir anlayışa ve yaklaşıma ihtiyacımız var. Biz burada eski çağı kapatıyor, yeni bir çağı başlatıyoruz. Birbirimize karşı açık, dürüst ve şeffaf olacağız. İSDEMİR’in geleceğinde birlikte söz ve karar sahibi olacağız. İSDEMİR’in rekabet gücü, ihracatı, bilançosu ve yatırımları, ekmeğimiz kadar, ücretlerimiz kadar bizler için önemlidir ve bizler bu konuda inisiyatif alacağız. İSDEMİR’in gerek bölgemiz için, gerek ülkemiz için, ne kadar değerli olduğunun farkındayız. Bu fabrikanın, tesislerin geleceğe taşınmasında, gelecekte daha güçlü olmasında, daha fazla yatırım ve istihdam yapmasında, daha fazla başarısında rol almak istiyoruz. İSDEMİR’in geleceğinde birlikte yer alacağız” dedi.
“Geçiş sürecindeyiz”
Esas sözleşmeyi 3 yıl sonra gerçekleştireceklerini kaydeden Arslan, “Bu geçiş dönemindeki sözleşmemiz bizim için bir geçiş sürecidir. Bu geçiş sürecinde işletmede kavga olmadan, grev çanları çalmadan, sabırla ve vakur bir duruşla arkamızda sağlam durdunuz. Hamdolsun bugün buraya başımız önümüze eğik bir şekilde gelmedik. Rabbim bu toplu iş sözleşmesinin bereketini artırsın” dedi.
“Bu yolda omuz omuza yürüyeceğiz”
Çok uzun ve zor bir yolculuğun sonunda burada olmanın onur ve gurur verici olduğunu söyleyen İSDEMİR Genel Müdürü Toker Özcan da, “İSDEMİR’den sicil numarası alan her arkadaşımızı emekli etmek bizim boynumuzun borcudur. Her çalışanımız girdiği günkü İSDEMİR’den biraz daha büyük bir İSDEMİR’i gelecek nesillere emanet etmek gibi bir sorumluluğumuz var. Bu sorumluluk çok büyük. Biz çok daha büyük bir İSDEMİR’i dünya ligine taşımak istiyoruz. Bunları hep birlikte yapacağız. Bu müzakere sürecinde Yunus Başkan ile en başında çizdiğimiz bir prensibimiz vardı. Kavga çatışma olmayacak. Geçmişte kimsenin kazanmadığı, özellikle de emekçilerin kaybettiği çatışma ortamına asla müsaade etmeyeceğiz dedik. Ne olursa olsun, diyalog için anlaştık. Bundan sonraki yolda da omuz omuza yürüyeceğiz ve daha büyük bir İSDEMİR hayali için elimizden geleni yapacağız” şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından Hak-İş, Çelik İş Sendikası ve İSDEMİR yetkilileri sahneye çıkararak, toplu fotoğraf çektirdi. Daha sonra atılan havai fişekler eşliğinde toplu iş sözleşmesinin kutlaması yapıldı.
(Kurum haberi)
İSDEMİR Karayolları Meydanında, tüm tarafların katılımıyla, gerçekleştirilen ve adeta miting havasında geçen coşkulu imza törenine, Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, Çelik İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci, İSDEMİR Genel Müdürü Toker Özcan, AK Parti Hatay Milletvekili ve TBMM İdare Amiri Orhan Karasayar, Çelik İş Genel Mali Sekreteri Bayram Altun, Genel Teşkilatlandırma Sekreteri Recep Akyel, Genel Eğitim Sekreteri Ferhan Öner, İSDEMİR Genel Müdür Yardımcıları, Çelik İş İskenderun Şube Başkanı Mehmet Demir, Adana Şube Başkanı Sedat Aydın, Osmaniye Bölge Temsilcisi Mehmet Gündüz, kardeş sendikaların başkanları ile İSDEMİR’deki üye işçiler ve aileleri katıldı.
Törenin açılış konuşmasını yapan Genel Başkan Değirmenci, İSDEMİR toplu iş sözleşmesinin detaylarını açıkladı.
Değirmenci; bugüne kadar, yetkisiz, sorumluluğu olmayan insanların yalan yanlış ifadelerle çok şeyler söylediğini ifade ederek şunları söyledi;
“Bizim 4 yıldır çektiklerimizi hiçe sayarak, sorumsuzca davranıldı. 2017 Ocak ayına kadar horlandık, dışlandık, ötekileştirilerek, yok sayıldık. Hatta yetkiyi alsak bile, toplu iş sözleşme masasına oturamayacağımız bile söylendi. Oysa ki, bu işin muhatapları, bizler, sizler ve işveren tarafıydı. Ama bizler sustuk, işimize baktık. İşverenle kavga edeceğimizi, işverenin bizi istemediğini, ‘artık İSDEMİR ile Çelik-İş barışamaz!’ diyerek, Eski Türkiye’nin anlayışını sergilemeye çalıştılar. Oysa biz, Yeni Türkiye’nin Yeni Çelik-İş’i olarak, yeni bir dönemi başlatarak, işçisiyle, işvereniyle, devletiyle, milletiyle, barışık bir sendikal yaşamı hayata geçirdik. Başımız önümüzde, hüsranla sözleşme masasından kalkacağımızın hayalini kuranlara, kavga edeceğimizi zannedip pusuda bekleyenlere, krizden beslenenlere, emek ve alın teri akıtmadan haybeden geçinenlere, kişisel menfaatleri için bu bölgede, huzursuzluk çıkmasını isteyenlere, klavye kahramanlığı yapanlara karşı, elhamdülillah masa başında, el sıkışarak, imzaladığımız toplu iş sözleşmemiz, tokat gibi bir cevap olmuştur.”
“Sözümüzü tuttuk”
“Sözümüz, İSDEMİR çalışanlarına, yetki alarak, bir tarih yazmaktı” diyen Değirmenci, “Ne aldatan olacağız, ne de aldanan olacağız dedik. İş barışını, huzuru ve kardeşliği de, sağlayacağız dedik. Hamdolsun, yetkiyi aldık, tören yaparak, taçlandırdık. Sözleşme süreci başlayınca, yine bir sürü sözler, ortalıkta dolaşmaya başladı. Biz yine susup, işimize odaklandık. Ama o süreçte de bir söz daha vermiştik. O da, üyelerimizin cebine fark alıp koymadıkça, aidat almayacağımızdı. Yapabilirsek, 2015’te verilen 3000 TL avansı, geri mahsup ettirmemekti. İşverenimiz, 2016, 2017 yılları için ücret zamlarını uygulamıştı. Bu uygulama için, başta Genel Müdürümüz olmak üzere İSDEMİR ve OYAK yönetimine, huzurlarınızda teşekkür ediyorum” diye konuştu.
“Aidat almadık”
Uzun görüşmeler sonucunda, imzalanan toplu iş sözleşmesiyle, İSDEMİR çalışanlarına verilen 3000 TL avansların mahsup ettirilmediğinin müjdesini de veren Genel Başkan Değirmenci, “Sizlere 5 Ocak 2018 tarihine kadar ödenmek üzere, en düşük iş grubuna 6000 TL, en yüksek iş grubuna 7500 TL brüt olmak üzere, bağlılık primi olarak, fark aldık. Hepinize helali hoş olsun. Bırakın, cebinize para girmeden aidat almayı, bu paralarınızdan aidat da kestirmedik” diyerek üyelerin fark beklentisinin karşılandığını açıkladı.
“Taleplerimizi sizinle paylaştık”
“Şube yönetimi ve temsilcilerimiz aracılığıyla, 2018 dönemi için, sözleşme taleplerimizi, işverenimize iletirken, sizleri de, yemekhanelerde, açıklamalar yaparak, bilgilendirmiştik” diyen Değirmenci, “Bu tekliflerimiz, hepiniz tarafından, makul karşılanmıştı. Bu tekliflerimizde, pazarlık payının olduğunu da söylemiştik. Genel Müdürümüzle, yaptığımız görüşmeler neticesinde, imzaladığımız 2018 dönemi sözleşmesi için; 1. Altı ay yüzde 8, 2, 3, 4 ve 5. altıncı aylarda Enflasyon, 6. Altı ayda Enflasyon+2 olarak anlaştık. Bu da sizlere hayırlı olsun” şeklinde konuştu.
1150 TL kurban parası
Sosyal yardımlarda, biri hariç, her yıl için, yüzde 16’lardan fazla artışlar sağladıklarını ifade eden Değirmenci, “O biri ise, geçtiğimiz Mayıs ayında, Kardemir işçisine, ‘Kurbanınız hayırlı olsun!’ dediğimde, sizlerden yüzlerce telefon aldım. ‘Başkanım, biz de kurban isteriz’ diyordunuz. Ben de şimdi size diyorum ki, huzurunuza 1150 TL kurban parası alarak geldim. Sizin de kurbanınız hayırlı olsun” diyerek işçilerin coşkusunu daha da artırdı. Değirmenci, iş barışına katkı sunmak, işçi sağlığı ve güvenliği kurallarına uymak, verimli çalışmaya devam etmek, işletmeye sahip çıkmak için, Genel Müdüre, üyeler adına söz verdiğini de açıkladı. Değirmenci’nin konuşması “Çelik-İş nerede, biz oradayız, Çelik-İş-İSDEMİR omuz omuza” şeklinde atılan sloganlarla sık sık kesildi.
Arslan’ın konuşması
“Dünü unutmayacağız, unutturmayacağız. Ama dünde kalmayacağız. Dün yaşadıklarımızdan ders çıkaracağız, geleceğimizi buna göre inşa edeceğiz” diyen Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan ise, “Yetki süreci ve daha sonra ortaya çıkan TİS sürecinin barış içerisinde sonuçlanması, hem ülkemiz açısından, hem çalışma hayatımız açısından, hem endüstri ilişkilerimiz açısından hem de bu işyerimiz açısından son derece değerli ve kıymetlidir” diye konuştu.
“Yeni anlayışın, yeni bir yaklaşımın, yeni bir kültürün inşası sürecinde olduklarını kaydeden Arslan, “Artık İSDEMİR ve OYAK ile rakip değil, sosyal ortağız. Birlikte geleceği inşa edeceğiz, Çatışma yerine uzlaşmayı, kavga yerine barışı, rekabet yerine birlikte çalışma anlayışını bu işletmede hâkim kılacağız inşallah. 20.yüzyılın argümanlarıyla, sloganlarıyla, çağ dışı kalmış yaklaşımlarıyla 21. Yüzyılı anlayamayız. O yüzden yeni bir anlayışa ve yaklaşıma ihtiyacımız var. Biz burada eski çağı kapatıyor, yeni bir çağı başlatıyoruz. Birbirimize karşı açık, dürüst ve şeffaf olacağız. İSDEMİR’in geleceğinde birlikte söz ve karar sahibi olacağız. İSDEMİR’in rekabet gücü, ihracatı, bilançosu ve yatırımları, ekmeğimiz kadar, ücretlerimiz kadar bizler için önemlidir ve bizler bu konuda inisiyatif alacağız. İSDEMİR’in gerek bölgemiz için, gerek ülkemiz için, ne kadar değerli olduğunun farkındayız. Bu fabrikanın, tesislerin geleceğe taşınmasında, gelecekte daha güçlü olmasında, daha fazla yatırım ve istihdam yapmasında, daha fazla başarısında rol almak istiyoruz. İSDEMİR’in geleceğinde birlikte yer alacağız” dedi.
“Geçiş sürecindeyiz”
Esas sözleşmeyi 3 yıl sonra gerçekleştireceklerini kaydeden Arslan, “Bu geçiş dönemindeki sözleşmemiz bizim için bir geçiş sürecidir. Bu geçiş sürecinde işletmede kavga olmadan, grev çanları çalmadan, sabırla ve vakur bir duruşla arkamızda sağlam durdunuz. Hamdolsun bugün buraya başımız önümüze eğik bir şekilde gelmedik. Rabbim bu toplu iş sözleşmesinin bereketini artırsın” dedi.
“Bu yolda omuz omuza yürüyeceğiz”
Çok uzun ve zor bir yolculuğun sonunda burada olmanın onur ve gurur verici olduğunu söyleyen İSDEMİR Genel Müdürü Toker Özcan da, “İSDEMİR’den sicil numarası alan her arkadaşımızı emekli etmek bizim boynumuzun borcudur. Her çalışanımız girdiği günkü İSDEMİR’den biraz daha büyük bir İSDEMİR’i gelecek nesillere emanet etmek gibi bir sorumluluğumuz var. Bu sorumluluk çok büyük. Biz çok daha büyük bir İSDEMİR’i dünya ligine taşımak istiyoruz. Bunları hep birlikte yapacağız. Bu müzakere sürecinde Yunus Başkan ile en başında çizdiğimiz bir prensibimiz vardı. Kavga çatışma olmayacak. Geçmişte kimsenin kazanmadığı, özellikle de emekçilerin kaybettiği çatışma ortamına asla müsaade etmeyeceğiz dedik. Ne olursa olsun, diyalog için anlaştık. Bundan sonraki yolda da omuz omuza yürüyeceğiz ve daha büyük bir İSDEMİR hayali için elimizden geleni yapacağız” şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından Hak-İş, Çelik İş Sendikası ve İSDEMİR yetkilileri sahneye çıkararak, toplu fotoğraf çektirdi. Daha sonra atılan havai fişekler eşliğinde toplu iş sözleşmesinin kutlaması yapıldı.
(Kurum haberi)