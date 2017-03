İŞKUR 100 bin eleman arıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı istihdam seferberliğinin ardından hükümetin yeni personel alımlarında sigortayı ve vergiyi ödeyeceğini açıklaması her kesimi harekete geçirdi. Edinilen bilgilere göre, iki ayda 256 bin kişi iş buldu. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), 100 bin açık iş için acilen personel ararken, ihtiyaç duyulanlar arasında aşçı, akaryakıt satış elemanı ve çağrı merkezi personeli başta geliyor.

İstihdam günleri

Yıl sonuna kadar 2 milyon kişiye iş sağlanmasını amaçlayan seferberlikle Türkiye'nin dört bir yanında istihdam fuarları düzenlenmeye başladı. Bu çerçevede, Ankara'da 24-25 Mart tarihlerinde istihdam günleri yapılacak. Sabah'a değerlendirmelerde bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, "İstihdam sizden, sigorta ve vergi bizden" derken, Türkiye'de yarının kazananlarının iş yaratanlar olacağını söyledi. Bu yıl işsizliği yüzde 10'un altına indirmeyi hedeflediklerini belirten Müezzinoğlu, "2017'de 2 milyona iş yaratmazsak, tuzak kuranların ekmeğine yağ süreriz. Yılın ilk iki ayında eksi istihdamın artıya döndü. Her artı bir istihdamın bir yıllık vergi yükünü üstleniyoruz" diye konuştu.

Vergi ve sigortalar devletten

Hükümet, Aralık 2017'ye kadar özel sektörün mevcut çalışanlarına ilave alacakları her sigortalı için sigorta ve vergi yükünü devlet üstleniyor. İşverenlerin ilave istihdam ettikleri her bir sigortalı için 773 lira tutarındaki prim ve vergi yükümlülükleri devlet tarafından karşılanıyor. Öte yandan Türkiye Taşkömürü Kurumu da Armutçuk, Amasra, Üzülmez, Karadon, Kozlu işletmeleri için 400 mühendis alacak.

(finanshaberler.com)