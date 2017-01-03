İŞKUR 2 milyon kişiyi iş sahibi yaptı İŞKUR tarafından, geçen yılın ocak-kasım döneminde 705 bin 947 kişi açık işler vasıtasıyla, 1 milyon 303 bin 325 kişi de açılan kurs ve programlarla işe yerleştirildi.

İŞKUR verilerinden derlenen bilgiye göre, 2016 yılının kasım ayı itibarıyla Kuruma kayıtlı işgücü 4 milyon 349 bin 334, kayıtlı işsiz sayısı ise 2 milyon 252 bin 239 oldu. Kayıtlı işsizlerin yüzde 51,3'ünü erkekler, yüzde 48,7'sini ise kadınlar oluşturdu.

Aynı ayda 68 bin 272 kişi açık işler aracılığıyla, 131 bin 730 kişi ise "İŞKUR Etkisi" olarak nitelendirilen Kurumun açtığı kurs ve programlarla iş sahibi oldu. Kurum tarafından geçen yılın ocak-kasım döneminde 705 bin 947'si açık işler vasıtasıyla, 1 milyon 303 bin 325'i de açılan kurs ve programlarla olmak üzere toplam 2 milyon 9 bin 272 kişi işe yerleştirildi.

Kurum tarafından, Aktif İşgücü Hizmetleri kapsamında kasım ayında bin 28 İşbaşı Eğitim Programı, 541 Mesleki Eğitim Kursu ve 218 Girişimcilik Eğitim Programı düzenlendi. İşbaşı Eğitim Programından 3 bin 198 katılımcı, Mesleki Eğitim Kursundan 11 bin 430 kursiyer ve Girişimcilik Eğitim Programından 5 bin 401 katılımcı yararlandı.

İŞKUR'un geçen yılın ocak-kasım döneminde düzenlediği 108 bin 962 İşbaşı Eğitim Programı, Girişimcilik Eğitim Programı ve Mesleki Eğitim Kursu programlarından 396 bin 379 kişi faydalandı. Programlardan faydalanan sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32,9 arttı.

AA

