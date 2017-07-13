İŞKUR eğitimlerine yoğun ilgi

Girişimcilik eğitimleriyle ilgili bilgiler veren Ayçiçek, vatandaşların eğitime yoğun ilgisinin olduğunu ifade ederek, “Girişimcilik eğitimlerimiz evvelden beri devam etmektedir. Bu işi 5-6 senedir yapıyoruz. Bu girişimcilik eğitimleri sonunda belgeleme alanlar KOSGEB’e müracaat ederek hibe kredilerinden yararlanıp işyeri kurmaktadırlar. Bu yılki planlamamız 2 bin 500 kişiye eğitim vermekti. Ancak çok fazla yoğunluk olduğundan bu rakamı yükseltiyoruz. Eğer kurs verecek kurumlar anlaşmalarımız devam ederse hemen hemen herkese eğitim vermek amacındayız. Girişimcilik eğitim kursu için bu sene Kayseri Ticaret Odası, Kayseri Esnaf Odası, Abdullah Gül Üniversitesi, Talas Belediyesi, Yeşilhisar ve Pınarbaşı Halk Eğitim Müdürlükleri, Yahyalı Esnaf Odalarıyla sözleşmeler yapmak suretiyle buralarda kurslarımızı yaptık ve hala yapmaya da devam ediyoruz. Ancak kurs vermek isteyen kurumlarımız fazla ancak en sıkıntı çekilen konu eğitici bulamamaktır” diye konuştu.

Önceki günlerde başvurusu alınan 140 kişilik ilanın talebin yoğun olması nedeniyle yaklaşık 1 saat içerisinde başvuru alımının tamamlandığını dile getiren İŞKUR İl Müdürü Ahmet Ayçiçek, “Önümüzdeki günlerde tekrar açacağımız olan 140 kişilik kontenjan için yaklaşık 20 gün önce ilana çıkardık. Bugün erken saatlerde gelenleri gördük. İçlerinden toplam 180 kişi geldi. 180’in 140’ını asil, 40’ını da yedek aldık. Bize müracaat edenlerin hiçbirini açıkta bırakmıyoruz. Hepsini tayin ediyoruz, yedeklerde kursa girebiliyorlar. Bundan sonra yapacaklarımızda da aynı usulü uygulayacağız. Kurs verme konusunda firmalarla yeni anlaşma yaptığımızda tekrar ilanlara çıkaraktan tekrar seçme yapacağız” dedi.

Ayçiçek, eğitimlere çok fazla müracaatın olduğunu hepsini değerlendireceklerini sözlerine ekledi.

İHA

