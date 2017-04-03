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İŞKUR ve SGK birleşiyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, İŞKUR ve SGK'nın birleştirileceğini açıkladı.

İŞKUR ve SGK birleşiyor
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İŞKUR ile SGK'yı birleştireceklerini açıklayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Müezzinoğlu," Yasa gerektirmeyenlerin hepsini inşallah hızla çözeceğiz. Ben devamlı yaşıyorum. İŞKUR ayrı bir yapı SGK ayrı bir yapı. Arkadaş birbirinizi örtüştürün. 'Yok, biz ayrı kurumuz.' Ne demek ayrı kurum. Sağ kolla sol kolun bir yerde birbirine bağlı. Bir bütündür. Beraber yürüyeceğiz. Sağ ayakla sol ayak bir birine bağlıdır. Zıplaya zıplaya gidemezsin bir yere. Bunu bir birine koordine edeceğiz. Ama tabii ki elinizde sihirli değnek değil, basamak.  Burada önemli olan niyet hayır akıbet hayır" ifadelerini kullandı.
(haberler.com)
 
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