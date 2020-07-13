İSO İlk 500’de 15 KAYSO Üyesi Firma Yer Aldı İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından her yıl gerçekleştirilen "Türkiye'nin İlk 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2019" araştırma sonuçları açıklandı. Bu sonuçlara göre 2019 yılı İSO ilk 500 listesinde 15 KAYSO üyesi firma yer aldı. HES Hacılar ilk sıradaki yerini korurken, Kayseri Şeker ikinci, İstikbal Mobilya ise ciddi bir sıçrama yaparak üçüncü sırada yer aldı.

13 Temmuz 2020 Pazartesi 14:42