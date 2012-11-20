İşsizler İstihdam Fuarına Akın Etti

Dünya Ticaret Merkezindeki açılışa Vali Yardımcızı Haluk Tunçsu, Büyükşehir Genel Sekreteri Mustafa Yalçın, Bölge Çalışma ve İş - Kur Müdürü Ahmet Ayçiçek, Erciyes Üniversitesi Rektörü Fahrettin Keleştemur, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Mehmet Asaf Mehmetbeyoğlu, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Mustafa Alan, firma yetkilileri ve vatandaşlar katıldı.

Fuarın açılış konuşmasını yapan Bölge Çalışma ve İş - Kur Müdürü Ahmet Ayçiçek, “2012 yılının içerisinde yapılan toplantılarla böyle bir fuarın yapılması fikri ortaya çıktı. İş-Kur’a 36 bin kişinin iş başvurusu yapmak için geldiğini bunların arasında 7 bin 849 kişinin işe yerleştirildi. Haziran 2012 ayı itibariyle İş-Kur’un iş danışmanları tarafından 13 bin 253 kişiye bireysel danışmanlık hizmeti vermiştir. Danışmanlık süresi içerisinde yine bin 969 kişi yeniden işe yerleştirildi. Aktif iş gücü kurslarına toplam 3 bin 512 kişi katılmıştır. İş - Kur’dan işsizlik maaşı için başvuranlar 6 bin 638 kişiyi bulmuştur.” diye konuştu.

Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Mustafa alan ise, “Bugün burada önemli bir fuara ev sahipliği yapıyoruz. 120 firma işçi aramak için stant açmış durumda. İş arayanların fuara gelip iş bulabileceği bir ortam var. Gerçekten bu fuarı hazırlayan herkese çok teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Yapılan konuşmaların ardından fuarın açılmasına destek veren kurum ve kuruluşlara plaket takdim edildi.