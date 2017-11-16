İşsizlik 6 yıl sonra ilk kez düştü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, Türkiye'de işsizlik oranı, ağustosta geçen yılın aynı dönemine kıyasla 0,7 puan azalarak yüzde 10,6 oldu. Bu dönemde, işsizlik oranında bir önceki aya göre ise 0,1 puanlık düşüş yaşandı. Böylece, işsizlik oranı verilerine tarihi açıdan bakıldığında, temmuzdan ağustosa görülen genel artış trendinin aksine düşüş kaydedildi.

İşsizlik oranında temmuzdan ağustosa en son düşüş 2011 yılında yaşanmıştı.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan AA Finans Analisti ve ekonomist Haluk Bürümcekçi, işsizlik oranının ağustosta sürpriz düşüş gösterdiğini, bu dönemde tarım dışı işsizlik oranının da bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla 0,9 puan gerilediğini söyledi.

İşsizlik oranındaki değişimin, mevsimselliğin gerektirdiği yükselişin tersi yönünde gerçekleştiğine işaret eden Bürümcekçi, "Bu gerçekleşmeye, 3. çeyrekte güçlenen büyüme ve lehteki baz etkisinin katkı sağladığı söylenebilir. Öte yandan, özellikle iç talebin seyri açısından önemli bir gösterge olarak izlediğimiz tarım dışı istihdamın yıllık artış hızının yüzde 5,4 ile önceki aya göre yükseldiğini görmekteyiz." diye konuştu.

AA

