İşsizlik rakamları açıklandı Türkiye'de işsizlik oranı, eylülde geçen yılın aynı dönemine göre 1 puan artarak yüzde 11,3 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.



Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı, eylülde geçen yılın aynı dönemine göre 420 bin kişi arttı ve 3 milyon 523 bin kişiye ulaştı. İşsizlik oranı ise 1 puan artarak yüzde 11,3 seviyesinde gerçekleşti.



İşsizlik oranı, eylülde bir önceki aya göre ise değişmedi. Söz konusu oran ağustosta da yüzde 11,3 seviyesinde bulunuyordu.Eylülde tarım dışı işsizlik 1,3 puanlık artışla yüzde 13,7 olarak tahmin edildi. 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı 1,4 puanlık artışla yüzde 19,9 olarak gerçekleşti. İşsizlik, 15-64 yaş grubunda 1,1 puanlık artışla yüzde 11,6 oldu.



İstihdam oranı değişmedi

İstatistiklere göre, istihdam edilenlerin sayısı, eylülde geçen yılın aynı dönemine göre 408 bin kişi arttı ve 27 milyon 564 bin kişiye yükseldi. İstihdam oranı ise değişmedi ve 46,8 olarak gerçekleşti.



Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 168 bin kişi azalırken, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı ise 576 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 20,5'i tarım, yüzde 19,1'i sanayi, yüzde 7,7'si inşaat, yüzde 52,7'si ise hizmetler sektöründe yer aldı.



Eylülde geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında tarım sektörünün, istihdam edilenler içindeki payı 1 puan, sanayi sektörünün payı 0,5 puan azalırken, inşaat sektörünün payı ise 0,2 puan, hizmet sektörünün payı ise 1,3 puan arttı.



İş gücüne katılma oranı yükseldi

İş gücü, eylülde 2015'in aynı dönemine göre 828 bin kişi artarak 31 milyon 87 bin kişi, iş gücüne katılma oranı ise 0,7 puan artarak yüzde 52,8 oldu. Söz konusu dönemde erkeklerde iş gücüne katılma oranı değişim göstermeyerek yüzde 72,5, kadınlarda ise 1,2 puanlık artışla yüzde 33,5 olarak gerçekleşti.



Bu yıl eylülde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların oranı, geçen yılın aynı dönemine göre 0,2 puan azalarak yüzde 34,6 oldu.



Mevsim etkilerinden arındırılmış iş gücüne katılma oranı önceki döneme göre 0,4 puan artarak yüzde 52,3 olarak kaydedildi. Ekonomik faaliyete göre istihdam edilenlerin sayısı, tarım sektöründe 90 bin, sanayi sektöründe 36 bin, inşaat sektöründe 98 bin, hizmet sektöründe 41 bin kişi arttı.

AA

