İşsizlik sigortasına 27 bin başvuru Vali Süleyman Kamçı, geçtiğimiz yıl işsizlik sigortasından faydalanmak üzere 27 bin 602 kişinin başvuruda bulunduğunu, bunlardan 13 bin 443 kişiye işsizlik ödeneği bağlandığını söyledi.



İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı Vali Süleyman Kamçı’nın başkanlığında toplanarak, il genelinde yapılan çalışmaları değerlendirdi.



Kurul üyesi kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerin katıldığı toplantıda 2016 yılının genel bir değerlendirmesini yapan Vali Kamçı, yıl içerisinde iş arayan 8 bin 439 kişinin işe yerleştirildiğini söyledi.



Kayseri'nin istihdam oranlarının artırılması için yapılması gerekenler ile mesleki eğitim çalışmalarının büyük önem taşıdığına işaret eden Vali Kamçı, 2017 yılında da emek arzı ve talebinin buluşmasında daha etkin çalışmalar yapılacağına inandığını kaydederek, “2016 yılı sonu itibariyle ilimizde 23 bin 402’i özel sektörde, 47’si da kamu sektöründe olmak üzere 23 bin 449 açık iş bulunmaktadır. Ayrıca, 2016 yılı içerisinde iş arayan 8 bin 439 vatandaşımız işe yerleştirilmiştir. Kayıtlı işsiz sayımız ise 38 bin 338 olmuştur. Engelli vatandaşlarımızdan da 2016 yılı içerisinde 1 bin 639’u durumlarına uygun işe yerleştirilmiştir. Şu anda da aktif iş arayan engelli vatandaşımızın sayısı 911’dir. Kayseri, Türkiye genelinde engellilerin işe yerleştirilmesinde önceki senelerde olduğu gibi ilk sıralarda olmaya devam edecektir.” dedi.

İŞKUR bünyesinde İş ve Meslek Danışmanlığı Uzmanlığı faaliyetleri kapsamında iş arayan vatandaşların meslek danışmanları aracılığıyla kendilerine en uygun işe yerleştirilmeye çalışıldığını ifade eden Vali Kamçı, şu şekilde devam etti:

“İş ve Meslek Danışmanlığı faaliyetinden yararlanan vatandaşlarımızın sayısı 2016 yılı içerisinde 104 bin 200 kişidir. 2016 yılında işsizlik sigortasından faydalanmak üzere 27.602 vatandaşımız başvuruda bulunmuş, bunlardan 13 bin 443 kişiye işsizlik ödeneği bağlanmıştır. İşgücü yetiştirme kurslarına 2016 yılı Aralık ayı sonu itibariyle; değişik tür ve mesleklerde 933 adet kurs açılmış olup, bu kurslara bin 983’ü kadın, 2 bin 609’u erkek olmak üzere toplam 4 bin 592 kursiyer katılmıştır.”

İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı, gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından kurul üyelerinin görüş ve önerilerinin alınması ile sona erdi.



İHA

