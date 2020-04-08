İşsizlik ve kısa çalışma ödenekleri de PTT’den olacak

İl Müdür Vekili Ak, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Kurumumuz tarafından gerçekleştirilen işsizlik sigortası ödemeleri yaygın şube ağı nedeniyle PTT aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda 05.04.2020 tarihi itibariyle ödenmek üzere Mart dönemine ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemeleri de PTT’ye gönderilmiştir.
Toplum sağlığının korunması amacıyla PTT şubelerinde yığılmaların önlenmesi için PTT tarafından ilgililerin adreslerine ödeme yapılması hususunda her iki Kurum arasında mutabık kalınmıştır.
PTT tarafından mesaj gönderilerek ilgililerin işsizlik sigortası kapsamındaki ödemelerinin İBAN, EFT, PTT Karta aktarma veya PTT aracılığıyla adrese teslim etme yöntemlerinden hangisi ile yapılacağına ilişkin tercihleri alınmıştır. Kişilerin tercihleri doğrultusunda ödemeler gerçekleştirilmektedir.
İletişim bilgisi Kurumumuzda bulunmayan veya hatalı olanların E-DEVLET, ALO 170 veya İŞKUR internet sitemiz aracılığıyla bu bilgilerini güncellemeleri halinde izleyen gün itibariyle PTT tarafından ilgililer ile irtibata geçilmektedir.
Ayrıca, ilerleyen dönemlerde yapılacak ödemelere ilişkin önlemler Kurumumuzca da alınmaya devam etmektedir. Kurum internet şubesine işsizlik, kısa çalışma ve yarım çalışma ödeneği ile iş kaybı tazminatı ve ücret garanti fonu hak sahipliği olan kişiler için “IBAN Bilgilerinizi Güncellemek İçin Tıklayınız” başlığı altında bir bölüm eklenmiştir. Bu kapsamda sisteme giriş yaparak IBAN bilgilerini güncelleyenlerin bir sonraki ödemeleri vermiş oldukları İBAN numarasına gönderilecektir.
Kısa çalışma uygulamalarında ise kısa çalışma talebi uygun bulunan işverenlerden işçilerine ilişkin İBAN bilgisi talep edilmektedir. Bu kapsamda İBAN bilgisi Kurumumuza iletilenlerin kısa çalışma ödenekleri belirtilen İBAN numarasına gönderilmektedir.
Hem Kurum hem de Ülke olarak içinde bulunduğumuz süreç bizim gibi Kurumların çok dinamik hareket etmesini gerekli kılmıştır. Bu dinamik süreç ilerleyen günlerde de devam edecek olup, bu zaman zarfında kurumumuzla ilgili yaşanacak gelişmeler hakkında zaman zaman basın açıklamaları yapılacak olup ayrıca tüm gelişmeler İl Müdürlüğümüz sosyal medya hesaplarından duyurulacaktır.
Ülkemizin bu sıkıntılı süreci el birliğiyle en kısa zamanda geride bırakarak sağlıklı ve sıhhatli günlerine tekrar kavuşmasını ümit eder saygılar sunarım.”
Toplum sağlığının korunması amacıyla PTT şubelerinde yığılmaların önlenmesi için PTT tarafından ilgililerin adreslerine ödeme yapılması hususunda her iki Kurum arasında mutabık kalınmıştır.
PTT tarafından mesaj gönderilerek ilgililerin işsizlik sigortası kapsamındaki ödemelerinin İBAN, EFT, PTT Karta aktarma veya PTT aracılığıyla adrese teslim etme yöntemlerinden hangisi ile yapılacağına ilişkin tercihleri alınmıştır. Kişilerin tercihleri doğrultusunda ödemeler gerçekleştirilmektedir.
İletişim bilgisi Kurumumuzda bulunmayan veya hatalı olanların E-DEVLET, ALO 170 veya İŞKUR internet sitemiz aracılığıyla bu bilgilerini güncellemeleri halinde izleyen gün itibariyle PTT tarafından ilgililer ile irtibata geçilmektedir.
Ayrıca, ilerleyen dönemlerde yapılacak ödemelere ilişkin önlemler Kurumumuzca da alınmaya devam etmektedir. Kurum internet şubesine işsizlik, kısa çalışma ve yarım çalışma ödeneği ile iş kaybı tazminatı ve ücret garanti fonu hak sahipliği olan kişiler için “IBAN Bilgilerinizi Güncellemek İçin Tıklayınız” başlığı altında bir bölüm eklenmiştir. Bu kapsamda sisteme giriş yaparak IBAN bilgilerini güncelleyenlerin bir sonraki ödemeleri vermiş oldukları İBAN numarasına gönderilecektir.
Kısa çalışma uygulamalarında ise kısa çalışma talebi uygun bulunan işverenlerden işçilerine ilişkin İBAN bilgisi talep edilmektedir. Bu kapsamda İBAN bilgisi Kurumumuza iletilenlerin kısa çalışma ödenekleri belirtilen İBAN numarasına gönderilmektedir.
Hem Kurum hem de Ülke olarak içinde bulunduğumuz süreç bizim gibi Kurumların çok dinamik hareket etmesini gerekli kılmıştır. Bu dinamik süreç ilerleyen günlerde de devam edecek olup, bu zaman zarfında kurumumuzla ilgili yaşanacak gelişmeler hakkında zaman zaman basın açıklamaları yapılacak olup ayrıca tüm gelişmeler İl Müdürlüğümüz sosyal medya hesaplarından duyurulacaktır.
Ülkemizin bu sıkıntılı süreci el birliğiyle en kısa zamanda geride bırakarak sağlıklı ve sıhhatli günlerine tekrar kavuşmasını ümit eder saygılar sunarım.”
Haber: Ekrem Nazlı