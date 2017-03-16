İşsizlikte artış

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2016 Aralık ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı, aralıkta bir önceki yılın aynı dönemine göre 668 bin kişi artarak, 3 milyon 872 bin kişiye ulaştı. Aynı dönemde işsizlik oranı 1,9 puan artarak yüzde 12,7 oldu.

İşsizlik oranı, aralıkta bir önceki aya göre de 0,6 puan arttı. Söz konusu oran, kasımda yüzde 12,1 seviyesinde bulunuyordu.

Aralıkta tarım dışı işsizlik, 2,2 puanlık artışla yüzde 14,9 olarak tahmin edildi. 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı 4,8 puanlık artışla yüzde 24'e ulaştı. İşsizlik, 15-64 yaş grubunda 1,9 puanlık artışla yüzde 12,9 oldu.

Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 88 bin kişi azalırken, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 307 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 18,4’ü tarım, yüzde 19,7’si sanayi, yüzde 6,9’u inşaat, yüzde 54,9’u ise hizmetler sektöründe yer aldı. Önceki yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında tarım sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 0,5 puan, sanayi sektörünün payı 0,4 puan, inşaat sektörünün payı 0,2 puan azaldı, hizmet sektörünün payı ise 1 puan arttı.

İş gücüne katılma oranı yükseldi

İş gücü, aralıkta bir önceki yılın aynı dönemine göre 888 bin kişi artarak 30 milyon 540 bin kişi, iş gücüne katılma oranı ise 0,7 puan artarak yüzde 51,6 olarak gerçekleşti. Aynı dönemler için yapılan kıyaslamalara göre, erkeklerde iş gücüne katılma oranı 0,5 puanlık artışla yüzde 71,5, kadınlarda ise 1 puanlık artışla yüzde 32,2 olarak belirlendi.

Aralıkta herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,6 puan artarak yüzde 32,7 oldu.

Mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam azaldı

Mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam, aralıkta bir önceki döneme göre 36 bin kişi azalarak 27 milyon 301 bin kişi olarak tahmin edildi. İstihdam oranı ise 0,1 puanlık azalışla yüzde 46,2 oldu. Mevsim etkilerinden arındırılmış işsiz sayısı bir önceki döneme göre 49 bin kişi artarak 3 milyon 717 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 0,2 puanlık artışla yüzde 12'ye yükseldi.

Mevsim etkilerinden arındırılmış iş gücüne katılma oranı önceki döneme göre 0,1 puanlık azalışla yüzde 52,4 olarak kayıtlara geçti. Ekonomik faaliyete göre istihdam edilenlerin sayısı, tarım sektöründe 39 bin, hizmet sektöründe 4 bin kişi artarken, sanayi sektöründe 51 bin, inşaat sektöründe 28 bin kişi azaldı.

Ücretli veya yevmiyeli sayısı 18 milyon 93 bin

İstihdam edilen 26 milyon 669 bin kişinin 18 milyon 93 binlik kısmını ücretli veya yevmiyeliler oluşturdu. Ücretli veya yevmiyelilerin toplam istihdam içindeki payı yüzde 67,8'e karşılık geldi. İstihdam edilenlerin 4 milyon 565 binini (yüzde 17,1) kendi hesabına çalışanlar, 2 milyon 795 binini (yüzde 10,5) ücretsiz aile işçileri ve 1 milyon 216 binini (yüzde 4,6) işverenler oluşturdu.

AA

