"İşsizlikte de tek haneye ineceğiz"

Geçen sene 1 milyon 448 bin vatandaşa iş bulunduğunu belirten Şimşek, aynı dönemde 510 milyon nüfuslu 28 AB ülkesinin, 1 milyon 950 bin kişiye iş bulduğuna dikkati çekti. Şimşek, "Bu muazzam bir başarı." ifadesini kullandı.

Dünyada istihdam artışında Türkiye'nin ilk 3'lerde olduğuna işaret eden Şimşek, çok ciddi bir performans sergilendiğini dile getirdi.

Şimşek, işsizlik oranlarının hala yüzde 10'un üzerinde olduğunu söyleyerek, şöyle devam etti:

"Aslında mevsimsel etkilerden arındırılmış işsizlik oranı yüzde 10,1'e indi. Bu büyük bir başarı çünkü Türkiye'de iş gücüne katılım oranı hızla artıyor. Türkiye'de nüfus çok genç. Türkiye, buna rağmen istihdamını artırıyor, işsizlik oranlarını aşağıya çekiyor. Bu sene büyümenin program hedefleri doğrultusunda gideceğini varsayarsak, biz işsizlikte de tek haneye ineceğiz. Bu önemli bir başarı. Şimdi diyeceksiniz ki 'Birçok ülkede işsizlik tek hanede' ama birçok ülkede nüfus dinamikleri Türkiye'deki gibi değil yani iş gücüne katılım oranı bu hızla artmıyor. Çalışma çağındaki nüfusumuz ve iş gücüne katılım oranı artıyor. Dolayısıyla Türkiye istihdamda başarılı."



AA

