İşsizlikte tek haneli rakamlara hızla yaklaşıldı

Kalkınma Bakanı Lütfi̇ Elvan, işsizlikte tek haneli rakamlara hızlı bir şekilde yaklaşıldığını belirterek, "Son dönemlerde gözlenen yüksek iş gücüne katılım oranlarının yanında daha yüksek oranda ilave istihdamın sağlanması, ekonomideki canlılığın, istihdam oluşturma kapasitesinin ve beklentilerin olumlu yönde devam ettiğini göstermektedir." ifadesini kullandı.

Elvan, yazılı açıklamasında, Ekim 2017'ye ilişkin iş gücü istatistiklerini değerlendirdi.

İşsizlik oranının, ekimde bir önceki yılın aynı dönemine göre 1,5 puan azalarak yüzde 10,3 seviyesinde gerçekleştiğini anımsatan Elvan, son dönem verilerinin işsizlikte hedef olan tek haneli rakamlara yaklaşıldığını teyit ettiğini belirtti.

"Son beş aydır bir önceki yılın aynı aylarına göre 1 milyonun üzerinde net istihdam artışı olmuştur. Ekimde bir yıl içinde oluşturulan net ilave istihdam 1 milyon 378 bin kişiye ulaşmış ve son 3 yılın en yüksek istihdam artışı gerçekleşmiştir. Rakamlar ekonomimizin güçlü bir şekilde yoluna devam ettiğinin ve istihdam oluşturma kapasitesinin giderek arttığının bir göstergesidir." ifadesini kullanan Elvan, sanayi üretim endeksi verilerinin de ilerleyen dönemde işsizlikteki gerilemenin devam edeceğine işaret ettiğine dikkati çekti.

Elvan, iş gücüne katılım oranlarındaki güçlü artış eğiliminin bugün de devam ettiğini ifade ederek, ekimde bir önceki yılın aynı dönemine göre iş gücüne katılım oranının 0,7 puan artarak yüzde 53,1'e yükseldiğini aktardı.

AA

