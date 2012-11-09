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İşte İntibak Yasası'nın uygulanacağı tarih

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, binlerce emeklinin merakla beklediği İntibak Yasası'nın yılbaşından itibaren uygulamaya geçeceğini söyledi.

İşte İntibak Yasası'nın uygulanacağı tarih
Bakan Çelik, Maltepe Sosyal Güvenlik Merkezi'nin açılışına katıldı. İstanbul valisi Hüseyin Avni Mutlu ve SGK Başkanı Fatih Acar'ın da katıldığı açılışta konuşan Bakan Çelik, “Dünya değişiyor, Türkiye değişiyor. Dünyadaki değişime ayak uydurmak adına Türkiye önemli mesafeler kat ediyor” dedi.

BİNLERCE EMEKLİNİN BEKLEDİĞİ HABER

Sosyal Güvenlik Merkezlerinin açılmasının, hizmetin vatandaşın ayağına gelmesi anlamına geldiğini ifade eden Çelik, binlerce emeklinin beklediği İntibak Yasası'nın yılbaşı itibariyle uygulamaya geçirileceğini ifade ederek, “2000 yılından önce emekli olan vatandaşlarımız, yaklaşık 2 milyon emeklimiz için intibak haksızlığının giderildiği bir düzenlemeyi bakanlık olarak hayata geçireceğiz.

TAŞERON İŞÇİLERİN DURUMU

Taşeron işçiler dediğimiz alt işverenlerin yanında çalışanlarımızın hak kayıplarının bulunduğu tabloyu ortadan kaldırmak için de taraflarla yoğun bir çalışma yaptık. İnşallah bu mağduriyetlerini de kısa zamanda ortadan kaldıracağız” dedi.

Bakan Çelik, konuşmasının ardından katılımcılarla birlikte açılışı gerçekleştirdi.

Kaynak: İHA
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