İşte Kayseri'nin Kurumlar Vergisi Rekortmenleri

Kayseri Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, “İlimizde 2012 yılı vergilendirme dönemi Yıllık Kurumlar Vergisi beyanlarına ilişkin olarak Nisan 2013 ayında 8 bin 290 mükellef tarafından Yıllık Kurumlar Vergisi Beyannamesi verilmiştir.

Verilen kurumlar vergisi beyannameleri ile 1 milyar 577 milyon 444 bin 960 TL matrah beyan edilmiş ve bu tutar üzerinden 304 milyon 593 bin 683 TL kurumlar vergisi tahakkuk ettirilmiştir.

Kayseri de 2012 yılı vergilendirme dönemi kurumlar vergisi beyannamesi ile bir önceki döneme göre beyan edilen matrah toplamında yüzde 8,5 oranında, tahakkuk eden kurumlar vergisi toplamında ise yüzde 7 oranında artış meydana gelmiştir” ifadesinde bulunuldu.

Yapılan açıklamaya göre Kurumlar Vergisi sıralaması şu şekilde:

BOYTAŞ MOBİLYA SAN.VE TİC.A.Ş.

MERKEZ ÇELİK SANAYİ VE TİC.A.Ş.

BOYTEKS TEKSTİL SANAYİ VE TİC.A.Ş.

İSTİKBAL MOBİLYA SANAYİ VE TİC.A.Ş.

KAYSERİ VE CİVARI ELEKTRİK T.A.Ş.

ORTA ANADOLU TİC. VE SAN. İŞL.T.A.Ş.

ÖZKOYUNCU MADENCİLİK METALURJİ İNŞ. SAN.TİC.A.Ş.

HES HACILAR ELEKTRİK SAN. VE TİC. A.Ş.

FORM SÜNGER VE YATAK SAN. TİC. A.Ş.

ÇİNKOM ÇİNKO KURŞUN METAL VE MADENCİLİK SAN.TİC.A.Ş.

BOYDAK DIŞ TİC. A.Ş.

KAYSERİ METAL CENTERSANAYİ VE TİC. A.Ş.

HAS ÇELİK VE HALATSAN TİC AŞ

KUMTEL DAY. TÜK. MAL. PLS.SAN.VE TİC. A.Ş.

KİLİM MOBİLYA KANEPE SAN. VE TİC. A.Ş.

ERBOSAN ERCİYAS BORU SAN. VE TİC. A.Ş.

MONDİ YATAK YORGAN SAN.TİC.A.Ş.

ISISAN ISI SANAYİ VE TİC. A.Ş.

ERKUT İNŞAAT YAPI END SAN.VE TİC.A.Ş

YÖRÜK İNŞAAT SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.

ALMER TURİZM TİC.SAN.A.Ş.

BEŞLER TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş.

BOYDAK HOLDİNG A.Ş.

İSPAŞ DAY. TÜK.MAL. PAZ.A.Ş.

DORUK TİCARİ YATIRIMLAR VE İNŞ. A.Ş.

BOYÇELİK METAL SAN. VE TİC. A.Ş.

ERAS GRUP YATIRIM A.Ş.

KAYSERİ KARDİOLOJİ MERKEZİ VE SAĞ.HİZ.TİC.SAN.A.Ş.

ERYAĞ ERCİYES YAĞ SAN.A.Ş.

METAL MATRİS SAN. VE TİC. A.Ş.

ÖZDEMİR MALZEMECİLİK BOYA MOBİL.İNŞ.BEY.EŞY.TUR.TİC.SAN.LTD.ŞTİ.

PARTEKS TEKSTİL VE KAĞIT SAN. TİC. LTD.ŞTİ.

FEMAŞ METAL SAN. VE TİC. A.Ş.

BAŞYAZICIOĞLU ET VE GIDA SAN.TİC.A.Ş

NALBANTOĞLU İNŞAAT VE TİC.LTD.ŞTİ.

YONPAŞ ORMAN ÜRÜN. SAN. VE TİC. A.Ş.

SİLTEKS TEKSTİL SAN.TİC.A.Ş.

ÇEVİKLER ENERJİ MADEN. MERMER TURİZM İNŞ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

ÖZ-KAR İNŞAAT TİC.VE SAN.A.Ş.

CEHA BÜRO MOBİLYALARI LTD.ŞTİ.

GÜLSAN GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.

TURKUAZ SERAMİK SAN.VE TİC.A.Ş.

TÜRKMEN İPLİK DOKUMA ORMAN ÜR.SAN.VE TİC.A.Ş.

ERKUT GRUP TAAHH.KONUT İNŞ.SAN.VE TİC.A.Ş.

ARKOPA AHŞAP PANEL SAN.LDT.ŞTİ.

NUMANOĞLU İNŞAAT TURİZM VE SAN.LTD.ŞTİ.

AS İNŞAT TAAHÜT LTD.ŞTİ.SÜ-HA TURİZMTİC.A.Ş.İŞ ORT

ÇAVUŞ MADENCİLİK SANAYİ VE TİC.LDT.ŞTİ.

BİSOM MADENCİLİK İNŞAAT NAKLİYAT LTD.ŞTİ.

ASTEKSAN MAK.VE MADENİ EŞ.İNŞ.TAAH.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.

ÜÇYILDIZ LÜKS AMBALAJ SANAYİ VE TİC.A.Ş.

KA MER KAYSERİ MERMER SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ.

LALE ORMAN ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ.

SOMPET AKARYAKIT VE GIDA ÜRÜNLERİ SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

LÜKS KADİFE TİC.VE SAN. A.Ş.

ALPEREN MİM.PRJ.İNŞ.YAPI ENDS.MÜH.NAK.SAN.İÇ VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ.

KAYSERİ YEM SANAYİ VE TİC.A.Ş.

FLEKSSİT BÜRO MOBİLYALARI SAN. VE TİC. A.Ş.

BOYTRANS LOJİSTİK HİZMETLERİ VE TİC.A.Ş.

KAYSERİ TAŞIT MUAYENE İSTASYONU A.Ş.

GÜVEN-AL YAPI MALZEMELERİ TURZ.TAH.İHR.İTH.LTD.ŞTİ

SÜHA PETROL VE PETROL ÜRÜNLERİ TİC.SAN.A.Ş.

İTİMAT MAK.SAN.VE TİC.A.Ş.

BOYSER SERVİS HİZMETLERİ SAN.VE TİC.A.Ş.

DENER MAK.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.

AL-YAPI İNŞ.TURİZM VE SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

KAYSERİ SÜNGER SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.

FEBA SÜNGER MOBİLYA VE MOBİLYA MALZ.TEKSTİL SAN.TİC.A.Ş.

ŞAHİN-MELEK ET VE ET MAM.GIDA SAN.TİC.LTD.ŞTİ

TED KAYSERİ KOLEJİ VAKFI OKULLARI İKTİSADİ İŞLETME

MEGAŞ MADENCİLİK VE ENDÜSTRİYEL GAZ.SAN.TİC.A.Ş.

DEĞİRMENCİLİK İŞLETMESİ A.Ş.

ALTINOK İNŞ. TURİZM MÜH. MİM.TAH.SAN.VE T.A.Ş.

MEGA METAL SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ.

TEKDEN EĞİTİM DANIŞMANLIK VE SPOR.HİZ.A.Ş.

TÜRKMENLER PETROL SAN.VE TİC A.Ş.

SUAT ALTIN YAPI MALZİ.NŞ TAAH.TURİZM EMLAK SAN.VE TİC.A.Ş.

ERTOK MADENCİLİK VE TİC. LTD.ŞTİ.

DORUK KAĞIT SAN.TİC.A.Ş.

YAŞAM SAĞLIK HİZ. VE TÜP BEBEK MERKEZİ A.Ş.

MEHTAP ORMAN ÜRÜNLERİ MADENCİLİK TEKS.PLASTİK SAN.TİC.A.Ş.

CAN İNŞAAT SAN.VE TİC.A.Ş.

YÜCELLER İNŞ.NAK. MADEN PET.ÜRÜN.PVC.YAPI LTD.ŞTİ.

TUNA ÇELİK KAPI MOB. OTO.DAMPER İNŞ.TUR.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

ÜNLÜSOY PATLAYICI MADDELERİ TİC.VE SAN.A.Ş.

EZİNÇ METAL SAN.TİC.A.Ş.

AKYAPI İNŞAAT SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ.

MİS PLAS.İTH.İHR.MOBİML.TEKS.TUR.İNŞ.TAAH.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.

ERASLAN İNŞAAT SANAYİ VE TİC. A.Ş.

ASPİLSAN ASKERİ PİLSAN.VE TİC.A.Ş.

LADİN KAN. MOB.İNŞ.TEK.TURZ.GIDA MAD.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

GÜRBÜZ İNŞAAT SIH.TES.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.

HEDEF KABLO ELEKTRİKPLASTİK TİC.VE SAN.A.Ş.

SEL YAPI-İNŞAAT LDT.ŞTİ.

DEHA MALZEMECİLİK SAN. VE TİC.A.Ş.

PETNAK NAKLİYE AKARYAKIT VE TİC.LTD.ŞTİ.

KARE BİLGİSAYAR SAN. VE TİC.A.Ş.