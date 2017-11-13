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İŞTE MiMARSiNAN TOKi KURA SONUÇLARI

Kayseri Mimarsinan TOKİ kura sonuçları kazananları bugün Kadir Has Kültür ve Sanat Merkezi’nde yapılan çekilişle belirlendi.

İŞTE MiMARSiNAN TOKi KURA SONUÇLARI

121 konuttan meydana Kayseri Mimarsinan TOKİ  projesi bugün sahiplerini buldu. Projede yer alan daireler için başvurular 23 Ekim-31 Ekim tarihleri arasında kabul edilmişti. 

3589 kişinin başvurduğu projenin çekilişi bugün Kadir Has Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirildi.

KAZANANLAR LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ
Konut fiyatlarının 111 bin 214 TL ile 133 bin 889 TL arasında farklılık gösterdiği Kayseri Mimarsinan TOKİ projesinde 2 oda 1 salon konutlar bulunuyor. 
Kayseri Gündem

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TokiKayseriMİMARSİNANKura Sonuçları
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