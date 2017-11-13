İŞTE MiMARSiNAN TOKi KURA SONUÇLARI

121 konuttan meydana Kayseri Mimarsinan TOKİ projesi bugün sahiplerini buldu. Projede yer alan daireler için başvurular 23 Ekim-31 Ekim tarihleri arasında kabul edilmişti.



3589 kişinin başvurduğu projenin çekilişi bugün Kadir Has Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirildi.



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Konut fiyatlarının 111 bin 214 TL ile 133 bin 889 TL arasında farklılık gösterdiği Kayseri Mimarsinan TOKİ projesinde 2 oda 1 salon konutlar bulunuyor.

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