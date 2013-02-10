İşten Çıkarıldığına Tepki Gösterdi

Kayseri Acıbadem Hastanesi hasta hizmetleri biriminde görev yaptığını söyleyen Mehmet Polatlı, işinden haksız yere çıkarıldığını öne sürdü. Yasal haklarını savunduğunu ve bunun suç olarak değerlendirildiğini ifade eden Mehmet Polatlı, ''Haklarıma ve geleceğime sahip çıktığı için işten çıkarıldım'' dedi.

Hastane önünde basın açıklaması yapan Mehmet Polatlı, “Emek mücadelesi içerisinde yer alan birisi olarak, işyerinde dayatılan ve ücreti ödenmeyen mesailerimi istediğim işçi arkadaşlarıma yasal hakları konusunda bilgilendirdiğim için yönetim tarafından işten çıkarıldım” diye konuştu.

İşe dönüş davası açacağını söyleyen Mehmet Polatlı, mücadelesine devam edeceğini de ifade etti.