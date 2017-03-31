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İstihdam Fuarı’nda 28 bin başvuru

Kayseri Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından 29-30 Mart 2017 tarihleri arasında Dünya Ticaret Merkezi Fuar alanında düzenlenen 6. Kayseri İnsan Kaynakları ve İstihdam Fuarı’nı 2 günde 18 bin kişi ziyaret ederken, 28 bin 317 başvuru yapıldı.

İstihdam Fuarı’nda 28 bin başvuru
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İl Müdürü Ahmet Ayçiçek, bu yıl altıncısı düzenlenen ‘İnsan Kaynakları ve İstihdam Fuarı’nı yaklaşık 18 bin kişi ziyaret ettiğini ifade etti.

İl Müdürü Ahmet Ayçiçek, katılımcıların, fuarda stant açan 90 firmaya 28 bin 317 iş başvurusu yaptığını, yapılan iş başvurularının neticesinde firmalar tarafından işe alınacağı taahhüt kişi sayısı ise bin 608 olarak gerçekleştiğini belirtti.
İl Müdürü Ahmet Ayçiçek, yapılan başvuruların istihdama yansıma durumlarının İşkur İl Müdürlüğü tarafından takip edileceğini ve kamuoyuna duyurulacağını söyledi.

Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Ahmet Ayçiçek, KAYİF 2017’ in düzenlenmesinde emeği geçen başta Kayseri Valiliği olmak üzere; Erciyes Üniversitesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Kayseri Sanayi Odası, Kayseri Ticaret Odası, Kayseri Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü ve Kayseri Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği ile fuarın düzenlenmesinde büyük emeği geçen destekçi firmalara teşekkür etti.
Kurum Haberi
 

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Istihdam FuarıAhmet AyçiçekKAYSERİ GÜNDEM GAZETESİ
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