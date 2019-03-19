İSTİHDAM İÇİN DÜĞMEYE BASILDI

HER SORUYA CEVAP VERİLECEK
"Burası Türkiye Burada İş Var" sloganı ile başlatılan istihdam seferberliği kapsamında iş dünyasına ve girişimcilere 8 farklı teşvik sunulduğunu anımsatan Başkan Büyüksimitci, “Bu teşviklere ilişkin üyelerimizin sorularına anında cevap verebilmek için hizmet binamızda istihdam ofisi oluşturduk. Üyelerimiz istihdam seferberliği ile ilgili her türlü desteği bu ofisimizden alabilecekler” dedi.
YİNE İLK 10’DA OLACAĞIZ
2017’deki istihdam seferberliğinde Kayseri’nin istihdama çok ciddi destek sağladığını açıklayan Başkan Büyüksimitci, “2017 yılında istihdama katkı veren ilk 10 il içerisinde yer almış, Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından plaketle ödüllendirilmiştik. Bu senede ülkemizin geleceği için üyelerimizle el ele verip elimizden gelenin en iyisini yapmaya gayret edeceğiz. Kampanyaya ilk tepkiler oldukça memnuniyet verici. İnşallah hep birlikte başaracağız” diye konuştu.
"Burası Türkiye Burada İş Var" sloganı ile başlatılan istihdam seferberliği kapsamında iş dünyasına ve girişimcilere 8 farklı teşvik sunulduğunu anımsatan Başkan Büyüksimitci, “Bu teşviklere ilişkin üyelerimizin sorularına anında cevap verebilmek için hizmet binamızda istihdam ofisi oluşturduk. Üyelerimiz istihdam seferberliği ile ilgili her türlü desteği bu ofisimizden alabilecekler” dedi.
YİNE İLK 10’DA OLACAĞIZ
2017’deki istihdam seferberliğinde Kayseri’nin istihdama çok ciddi destek sağladığını açıklayan Başkan Büyüksimitci, “2017 yılında istihdama katkı veren ilk 10 il içerisinde yer almış, Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından plaketle ödüllendirilmiştik. Bu senede ülkemizin geleceği için üyelerimizle el ele verip elimizden gelenin en iyisini yapmaya gayret edeceğiz. Kampanyaya ilk tepkiler oldukça memnuniyet verici. İnşallah hep birlikte başaracağız” diye konuştu.