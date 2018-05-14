“İstihdam seferberliğine devam” Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) ile İŞKUR ortaklığında üyelerimize yönelik ‘2018 Yılı Yeni İstihdam Teşvikleri’ konulu toplantı düzenlendi. Toplantının açılış konuşmasını yapan Kayseri Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Gümüşçü, geçen yıl başlatılan ve bu senede devam eden istihdam seferberliğinin amacına ulaşması için Kayserili sanayiciler olarak var güçleri ile çalışacaklarını söyledi.

Geçen yıl Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın himayelerinde yürütülen istihdam teşvik program ile Türkiye genelinde hedeflenen 1 milyon artı istihdamın 1,5 milyon civarında gerçekleştiğini hatırlatarak, “Sağlanan bu istihdam aynı zamanda Türkiye’nin büyüme oranına da ciddi manada katkı sağlamıştır. Bizde Kayseri olarak istihdam seferberliği kapsamında 20 bin civarında yeni istihdam sağlayarak Türkiye’de istihdam artışında 10. il olduk. Bu artışa katkı sağlayan tüm sanayicilerimize ve emeği geçenlere teşekkür ediyoruz” dedi.

İstihdam seferberliğinin bu senede artı iki istihdam olarak devam ettiğini hatırlatan Başkan Yardımcımız Gümüşçü, “Devletimiz bu konuda güzel teşvikler açıkladı. Bu seferberliğin amacına ulaşması için Kayserili sanayiciler olarak var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Kayseri Çalışma ve İş Kurumu İl Müdür Yardımcısı Ayşe Ak ise, milli istihdam seferberliğinin başta işverenler ve sivil toplum kuruluşları olmak üzere toplumun tüm kesimlerinden gerekli desteği aldığını belirterek, bu destekler sayesinde ülke tarihinin en yüksek istihdam rekorunun kırıldığını söyledi.

İstihdam seferberliğinin gençleri, kadınları ve engellileri de kapsayacak şekilde 2018 yılında da devam edeceğini belirten Ayşe Ak, “Öncelikle Yeni dönemde İmalat ve Bilişim Sektörüne mevcut teşvik uygulamalarının üzerine yeni teşvikler getirilerek bir anlamda pozitif ayrımcılık yapılacak. Ayrıca esnaflarımız özelinde getirilen ve kamuoyunda “Bir Senden Bir Benden Teşviki” olarak bilinen uygulama ile de küçük esnafımızın da bu teşviklerden etkin şekilde yararlanması sağlanacak. Bunlarla birlikte daha önce başlamış olan diğer teşvik uygulamaları da devam edecek. Son olarak geçen yıl yaklaşık 5000 vatandaşımızın istihdamını sağladığımız iş başı eğitim programımız da bu yıl kapsamı genişletilerek uygulanacak” şeklinde konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından İŞKUR uzmanları tarafından teşviklerin detayları hakkında katılımcılara bilgiler verildi.

İHA

