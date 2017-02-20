İstihdam seferberliğini desteklemeliyiz

Türk Metal Sendikası Kayseri Şube Başkanı Ali Gökkaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın istihdam seferberlik ilanını değerlendirdi. “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan TOBB Ekonomi şurasında yaptığı konuşmada istihdamdaki yavaşlamanın ve bu yavaşlamanın olumsuz etkilerini ortadan kaldırmaya yönelik gerekliliğe vurgu yapmış ve istihdam için “milli bir seferberlik ilanı” tanımlaması ile bir çağrıda bulunmuştur. Tabi bunun altında yatan en temel unsur işsizlik veya istihdam diyebiliriz. Bu seferberliğin gerekliliği ve desteklenebilirliği tartışmasızdır, hatta bu bir zorunluluktur. Hatırlanacağı gibi 2010-2011 yıllarında da böyle bir çalışma olmuş ve işsizlik oranına olumlu katkıları gözlenmiştir. Ancak bu gün itibari ile TÜİK’in resmi rakamlarına bakmak yeterli. Hatta TÜİK’in bu rakamları son üç ayı kapsamayıp 2016 Kasım istatistiki rakamlarıdır” ifadelerini kullandı.

Başkan Gökkaya, “Son üç ay eksik olarak rakamlara baktığımızda; işsizlik 2010 Mart ayından bu yana en yüksek orana çıkmış yüzde 12’leri geçmiştir. 15-24 yaş aralığını kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı yüzde 23, 15-64 yaş grubunda işsizlik oran yüzde 12,3 ve Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 3 milyon 715 bin kişi olmuştur. Temel olarak ise; İşsizlik oranı 1,6 puanlık artış ile yüzde 12,1 seviyesinde gerçekleşmiş, istihdam oranı yüzde 45,8, İşgücüne katılma oranı yüzde 52,1 ve kayıt dışı çalışanların oranı yüzde 33 olduğu görülmektedir.

Tabi ki bu tablo karşısında işsizliğin ne demek olduğunu en iyi bilenlerdeniz. Bu seferberliği desteklememek mümkün değil. Ancak istihdam artsın, işsizlik azalsın, olumsuz etkileri minimize edilsin demekle bu olmaz. Bunu yaparken devletimiz üzerine düşeni yapıyor ve bir takım desteklemeler ile teşvik adı altında politikalar üretiyor. Eksik olan burada her zaman çalışan oluyor, çalışan unutuluyor tabi” diye konuştu.

Başkan Gökkaya, konuşmasını şöyle tamamladı:

“Bilindiği gibi bu bağlamda gelir vergisi mükellefi olarak beyanname verenlere yüzde 5 vergi indirimi imkanı uygulanacak. Yani işveren, esnaf vs. bu imkandan yararlanacak. Çalışan ise yararlanamayacak. Burada düzenli ödemeden bahsediliyor, halbuki vergisini en düzenli ödeyen kesim çalışan kesimi. Hatta ve hatta yılbaşından itibaren ilerleyen aylarda vergi dilimi arttıkça çalışanın ödediği vergi miktarı da artmakta, aldığı ücret önemli bir oranda düşmektedir. Yılın başında yüzde 15 oranı ile kesilen vergi yılın sonunda yüzde 27 ve yüzde 35’leri bulmaktadır. Bu yüzde 5’lik vergi indirimi imkanının çalışanları da kapsaması hususunda, çalışan kesimi temsilcileri sağ olsunlar komisyonda ses getirecek şekilde talebi iletmişlerdir. Ancak çalışanı kapsamayacağı açıklamaları bizleri üzmüş, çalışan bir kez daha ihmal edilmiştir. Zaten mevcut vergi adaletsizliğine bir yenisi daha eklenmiştir.” İHA

