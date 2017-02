İstihdam yapmaya ve bu milli seferberlik ruhuyla hareket etmeye söz verdik

KAYO Meclis Toplantı Salonu’nda Şubat Ayı Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı Abidin Özkaya başkanlığında yapıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Özkaya son zamanlarda yapılan yatırım ve istihdam ortamını iyileştirme çabalarının ekonomiye ilkbaharla birlikte ivme kazandıracağını söyleyerek, “Son aylarda alınan ekonomik kararların temel mantığında iç ve dış talebi artırarak bunun neticesi olan yatırım ve istihdam ortamını iyileştirmektir. Bunun için devletimiz elini taşın altına koymuş olup reel sektörün birçok talebine dikkat kesilmiş, epeyce konuda düzenlemeler yapmış ve yapmaya devam etmektedir. Bu destek ve düzenlemelerin ekonomimize ilkbaharla birlikte ekonomimize yeni bir ivme kazandıracağı kesindir. Nitekim şimdiden bunun belirtileri görülmeye başlamıştır. İnşallah bizler de Kayserili sanayici ve işadamları olarak bu desteklerden azami ölçüde faydalanır, ülkemiz ekonomimize katkı için üzerimize düşen görevi fazlasıyla yerine getiririz” ifadelerini kullandı.

Meclis toplantısında konuşan KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitçi ise ‘Çalışma Hayatında İstihdam Seferberliği’ kapsamında istihdam yapmaya ve bu milli seferberlik ruhuyla hareket etmeye söz verdiklerini kaydederek, “Bugün ana gündem maddemiz istihdam seferberliği. Sanayici ve iş adamları olarak son zamanlarda ülkemizde oynanmaya çalışılan olaylar herkesin malumdur. Bir yandan terör belası, diğer yandan ekonomik olarak saldırıları önlemeye ve her şeye rağmen üretmeye ve büyümeye çalışıyoruz. Ülkemizde artma eğilimi olan işsizlik rakamlarını geriye çekmek için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın başlatmış olduğu ‘istihdam seferberliğinde’ Kayseri olarak her türlü desteği vereceğimize söz verdik. Biliyorsunuz 7 Şubat 2017’de Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nde sayın cumhurbaşkanımız, başbakanımız ve 12 bakanımız, TOBB başkanımız ile ‘Çalışma Hayatında Milli Seferberlik’ başlığıyla bir program açıklandı. Dolayısıyla orada da bölgeler adına her birimiz istihdam yapmaya ve bu milli seferberlik ruhuyla hareket etmeye sizler adına söz verdik. 31.12.2016 tarihindeki mevcut çalışanların üzerine alınacak her bir yeni eleman için işletmeler sadece net asgari ücret olan bin 404 lira ödeyecek 774 TL civarındaki sigorta primi ve vergiyi devlet ödeyecek. Bu arada mobilya sanayisi için yapılan KDV indirimi, elektrikli ev aletleri için yapılan ÖTV indiriminin istihdama çok katkısı olacağına inanıyoruz, bunun da emarelerini görüyoruz. Elektrikli ev aletleri için ÖTV indirimi ve mobilyadaki KDV indiriminin kalıcı hale getirilmesinin Kayseri sanayisi ve istihdamı için çok önemli katkı sağlayacağına inanıyoruz. Bu vergilerden oluşacak kayıpların kurumlar ve gelir vergisi olarak telafi edileceğini düşünüyoruz. Bir taraftan istihdamı artırmak için devletimiz elini taşın altına koyarken, bir taraftan da istihdam yapmak isteyen sanayicilerimiz eleman bulamadıkları şikayetiyle bizlere geliyorlar. Buradaki en büyük sıkıntının özellikle genç neslin devlet dairelerinde çalışmak için azami gayret göstermeleri. Ama şunu bilmek lazım ki sanayisi olmayan hiçbir ülkenin uzun vadeli ayakta kalma şansı yok. Dolayısıyla biz sanayiciler olarak üzerimize düşen ne ise, sanayinin bu ülkenin olmazsa olmazı olduğunu biraz daha iyi anlatmamız gerekiyor” dedi.

“Kayseri’de hedef 25 bin istihdam”

İstihdam seferberliği kapsamında Kayseri’de hedeflerinin 25 bin olduğunu dile getiren Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Ahmet Ayçiçek ise, “Geçen Ocak ayı içerisinde Ankara’da yaptığımız toplantıda sayın bakanımız projeleri anlattı ve uygulamaya geçtik. En önemlisi artı istihdam. Türkiye genelinde cumhurbaşkanımızın da söylediği gibi hedef 1 buçuk milyon. Bizim Kayseri’ye hedefimiz 25 bin. İnşallah buna yaklaşırız. Daha önceki teşviklerin yanına 773 liralık bir katkı daha sağlanıyor. Bu da bir yıl süreyle devam edecek” diye konuştu.

Toplantıda sunum gerçekleştiren Çalışma ve İş Kurumu personellerinden Nayil Coşkun da milli seferberlik kapsamında büyükannelere verilecek olan destek başvurularının sona erdiğini vurgulayarak, “Çalışma hayatında milli seferberlik kapsamında yürütülen faaliyetlerden bir tanesi olan büyükanne projesi. Burada 425 lira bir destek sağlayacağız. Kayseri’de başvuru yaklaşık olarak bin kişiyi bulmuştu, bunlar değerlendirilerek 500 kişiye 12 ay süreyle destek sağlanacak” şeklind

İHA