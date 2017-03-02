İstihdama katkı için “+1 formülü”

Kayseri Ticaret Odası'nın Şubat ayı Meclis Toplantısını yapımı tamamlanan yeni hizmet binasında gerçekleştirdi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan KTO Meclis Başkanı Ömer Gülsoy, bütün işletmelerin gücü yettiği kadar istihdama katkı vermesi gerektiğini belirterek; “Bunu sosyal sorumluluk olarak görmeliyiz” dedi.

Ülkenin gelişimi için bunun muhakkak yerine getirilmesi gerektiğini dile getiren Gülsoy şunları söyledi:

“Cumhurbaşkanımızın açıkladığı istihdam seferberliğine katkı verilmesi için bir çağrıda bulundu. Bizde Kayseri olarak buna duyarsız kalmayacağımızı ve Kayseri’ye yakışır bir şekilde en üst düzeyde istihdama katkı sağlayacağına eminim. Buna da inanıyorum. İş adamlarımız en azından bünyelerine +1 kişi bile ilave etse ciddi bir yol alınmış olur"

“İstihdam için üretim artırılmalı”



KTO Başkanı Mahmut Hiçyılmaz ise , yeni istihdam kapılarının açılması için üretimin artması gerektiğini söyledi.

" Bu koşulu sağlayabilmek için de iş dünyasının özellikle de KOBİ’lerimizin ihtiyaç duyduğu sermaye finansmanının karışlanması gerekmektedir.” diyen Hiçyılmaz; “Hükümetimiz bu olanağı sağlamak adına KOSGEB eliyle kredi destekleri sağlamaktadır. Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım tarafından bugün önemli bir haber kamuoyuna açıklandı. KOSGEB aracılığıyla gerekli şartları sağlayan KOBİ'lere 3 yıl vadeli ve faizsiz 50 bin liraya kadar kredi verilmesi kararlaştırıldı. Bu karar iş dünyası olarak bizleri heyecanlandırmıştır. 460 bin 167 işletmeye bu krediden yararlanma imkanı getirildi. Bu karar ile tüccara, küçük işletmelere yaklaşık 11 milyar lira nakit kaynak sağlanacaktır. İşletmelerimizin ilk yıl ödemesiz ve 2 yılda faizsiz geri ödenecek olan bu krediden faydalanacak olması ekonomimizin seyri açısından önemlidir. İç piyasadaki tüketimi harekete geçirecek bir karar alınmıştır. Hükümetimize alınan bu karardan ve sağlanan kredi desteğinden dolayı teşekkür ediyoruz. Piyasadaki hareketliliğin sürmesi, üretimin artması ve işsizliğin çözüme kavuşması noktasında bu tür kredi desteklerinin devam etmesi beklentimizdir. Bu ölçekte yeni bir kredi desteği imkanının sağlanması ülkemizin büyümesindeki ivmenin artması için önem arz etmektedir. Bunun yanı sıra, TOBB tarafından başlatılan Nefes Kredisi uygulaması da üyelerimizin sermayeye ulaşması bakımından büyük bir fırsat olmuştur. Önce 1 milyar TL ile başlayan ve sonrasında 5 milyar TL’ye yükseltilen Nefes Kredisi hacmi, üyelerimizin finansa ulaşma noktasındaki taleplerini TOBB’da yapılan toplantılarda aktarmamız sonucunda 15 milyar TL’ye yükseltilmiştir. Türkiye’nin her yıl 1 milyon insana iş bulması gerekmekte. İstihdam sağlayabileceğimiz kadar işçi almalı, istihdam konusunda sağlanan desteklerden ve teşviklerden yararlanmalıyız. Bu zor günleri fırsata çevirmek hepimizin elinde." Şeklinde konuştu.





Haber-Foto: Ramazan KARAKUŞ

