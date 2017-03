İstihdama Melikgazi katkısı

Başbakanlık İşsizliği önleme Paketi kapsamında İş-Kur aracılığı ile “Toplum Yararına Çalışma Programı” uygulaması ile belediye olarak her yıl 250 işsize iş imkânı sağladıklarını belirten Başkan Memduh Büyükkılıç “Melikgazi Belediyesi olarak yasa ve yönetmelikler çerçevesinde toplum yararına dolayısı ile bulunulan ve yaşanılan ilçemizin yararına olan tüm projeleri destekliyoruz. Bu kapsamda Başbakanlıkça uygulamaya konulan “Toplum Yararına Çalışma Programını’ belediye olarak biz de destek veriyor ve 5 yıldır da başarı ile uyguluyoruz. Her yıl 9 ay boyunca İş-Kur’a kayıtlı işsizlerden yine İş-Kur’ca belirlenen ve bizim şartlara uyan 250 işsize iş imkânı sağladık. Bu kişileri park ve bahçelerde istihdam ederek hem belediye çalışmalarına katkı sağlayacak, hem de aile bütçelerine destek olacağız” dedi.

İş-Kur işbirliği ile gerçekleştiren çalışma ile 9 ay süresince Melikgazi Belediyesinde ilk ve sonbahar aylarında fidan dikimi, fidanlık tesislerinde mevsimlik çiçek üretimi, fidanların budanması ve ilaçlanması gibi çalışmalarda yer alacaklarını ifade eden Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, bu kişilerin çevre ve doğal güzellik çalışmalarında istihdam edilmiş olacağını kaydetti.

Büyükkılıç İstihdam edilen işçilerin her türlü sosyal haklarının verildiğini ve sigortalı olarak çalıştırılacağını sözlerine ekledi.



Kurumsal Haber