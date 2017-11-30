İstihdamda dünya devlerini geride bıraktık!

Türkiye 2010-2016 yılları arasında 4 milyon 609 bin kişilik ek istihdam yarattı. Bu rakam Türkiye'yi OECD ülkeleri arasında ABD'nin ardından iki numara yaptı. Rekor istihdamıyla Türkiye; Almanya, İngiltere ve Fransa'yı ikiye katladı. Aynı dönemde örgüt üyesi bir diğer büyük ekonomi olan Japonya'daki istihdam artışı ise 672 bin kişide kaldı.

Almanya, İngiltere, Fransa’yı katladık

Listenin başında ise 12,2 milyon kişilik ek istihdam ile ABD bulunuyor. Örgüt üyesi ülkeler arasında en çok yeni istihdam üreten ilk 10 listesine Avrupa'dan üç ülke yer aldı. Ayın dönemde Almanya'nın istihdam artışı 2,5 milyon, İngiltere'nin istihdam artışı 2,4 milyon, Fransa'nın istihdam artışı ise 725 bin kişide kaldı. ABD'nin ardından en çok istihdam oluştura Türkiye, istihdam performansıyla kendisiyle aşağı yukarı aynı sayıda nüfusa sahip olan Almanya'yı ikiye katladı. İngiltere, Fransa ve diğer Avrupa ülkeleri ise çok daha az sayıda ek istihdam oluşturabildi. Son yedi yıllık dönemde Meksika istihdamını 2,2 milyon, Güney Kore 2,1 milyon, Kanada 1,1 milyon, Şili 984 bin, Avustralya ise 954 bin kişi arttırdı.

Seferberlikle 1,3 milyon kişiye iş

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Sayın Jülide Sarıeroğlu'nun geçen hafta açıkladığı bu yıla ilişkin istihdam rakamları da dikkate alındığında Türkiye'nin 2010'dan bu yana yaptığı ek istihdam, 6 milyon kişiyi buluyor. Eylül/2017 sonu itibariyle SGK'ya kayıtlı 4/a (bir işverenin yanında çalışan işçiler, çıraklar, stajyer ve kursiyerler) kapsamında 15 milyon 676 bin 733 kişi istihdam edildiğini açıklayan Sarıeroğlu, "Ocak 2017 sonu itibariyle 13 milyon 932 bin 664 kişi olan bu sayı 8 ayda 1 milyon 744 bin kişi artmıştır. Milli İstihdam Seferberliği'nin 9 aylık sonucu, özel sektörde 1,3 milyon işçi artışıdır" dedi.

Kadın istihdamında devrim

Türkiye'deki istihdamda dikkat çeken bir başka unsur ise kadınların oranındaki artış oldu. 2005'ten bugüne kadar Türkiye'nin istihdamı 9 milyon 200 bin kişi arttı. Bu çıkış beraberinde katın istihdam oranının yükselmesini de getirdi. İstihdamdaki kadın oranı 2005 yüzde 23 seviyesindeydi. Bu konuda da ciddi bir çıkış elde eden Türkiye, istihdamdaki kadın oranını 11 puanlık artışla yüzde 34'e çıkardı. Hedef; 2023'te bu oranı en az yüzde 41'e çıkarılması hedefleniyor.

(finanshaber)

